Akcija jesenjeg čišćenja: Za 1.000 kubika više otpada nego ranije

Javno komunalno preduzeće „Higijena“ više od dvadeset godina sprovodi akciju prolećnog i jesenjeg čišćenja grada, u okviru koje se sakuplja i odnosi sav kabasti otpad koji građani žele da izbace, a ne mogu sami da ga odnesu do deponije. Akcija je uvedena kako bi se sprečilo stvaranje divljih deponija, ali i kako bi se građanima olakšalo da se oslobode starog nameštaja, otpada iz bašta ili ambalaže.

„Cilj akcije sakupljanja i odnošenja kabastog otpada ispred domaćinstava u Pančevu, Starčevu i Dolovu je sprečavanje stvaranja divljih deponija koje nastaju nepropisnim odlaganjem kabastog otpada na javnoj površini. Reč je o stavkama kao što su stari nameštaj, baštenski otpad, ambalaža i sav drugi otpad velikih dimenzija, izuzev građevinskog šuta. Prema gradskoj odluci o održavanju čistoće i upravljanju otpadom, zabranjeno je ostavljati takve stavke pored kontejnera. Ovo je pomoć dvaput godišnje, u oktobru i aprilu, stanovništvu da se oslobode nepotrebnih stvari iz svojih domaćinstava. Tu su godinama unazad stari nameštaj i baštenski otpad, zaista ono što je sve više na terenu i što možemo reći da raste i odziv. Grad se razvija, tako da su od nekadašnjih 800 kubnih metara na terenu, koliko su bili rezultati prethodnih godina, sada rezultati takvi da su oni za 1000 kubika više“, kaže Uroš Dražević iz PR JKP „Higijena“.

Radnci Higijene primećuju na terenu da građani sve više izbacuju iz svojih domova stvari koje su čuvali godinama, a koje im smetaju i zauzimaju prostor, ističe Dražević, prenosi RTV Pančevo.

Uroš Dražević dodaje:

„Stara ambalaža iz podruma je, često viđena na terenu, kao što su stare flaše i tegle, odnosno ambalaža u koji se pakuje zimnica, takođe palete, gajbice, sve to može ući u sastav kabastog otpada koji se prikuplja na ulicama koje su po rasporedu inače navedene na sajtu i na FB stranici preduzeća.“

Jesenje akcija čišćenje grada traje do 29. oktobra, a posledanja dva dana akcije radnici „Higijene“ će obilazi teren koji je bio na programu i sakupljati sve ono što su građani izbacili kasnije. U JKP „Higijena“ podsećaju, da šut ne odnose u okviru akcije, ali da ovaj otpad građani mogu da odnesu sami do stare deponije u Ulicu Dimitrija Tucovića uz poslednji račun, i to svakog meseca do 3 kubika.

(RTV Pančevo)