Uhapšen muškarac u Beogradu: Zaplenjena droga i novac

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Palilula, Odeljenja za suzbijanje kriminala, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su N. P. (49) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

„Policija je prilikom pretresa vozila, stana na Savskom vencu, kao i zajedničkih prostorija zgrade koje je osumnjičeni koristio pronašla i zaplenila oko 200 grama heroina, oko 36,6 kilograma smese koja se koristi za uvećanje mase droge, kao i 7.100 evra i 118.000 dinara“, navodi se u saopštenju MUP, prenosi Blic.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(Blic)