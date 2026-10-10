Horoskop za 10. oktobar: Strelac ima ideje, a Jarcu nije dan za ljubav

Ovan će biti žrtva brzopletosti, Bik žrtva obmane, Blizanci će se prekombinovati, dobar dan za Raka. Lav ima snage, Devica pod tremom, Vaga pred rizikom, Škorpiji samo nebo granica, Strelac ima ideje, Jarac upornost, dobri ugovori za Vodoliju, Ribe pred karmičkom ljubavi.

Ovan

Posao

Danas ste nestrpljivi da uradite poslove za koje smatrate da su važni. Razumljivo, ponedljak je i početak nedelje, ali neće sve ići kako ste zamislili.

Ljubav

Na ljubavnom planu ste ušli u igru mačke i miša. Igrate se osećanjima nekog ko vam je naklonjen. To može da bude mač sa dve oštrice.

Zdravlje

Moguća nervoza.

Bik

Posao

Moguće je da ćete na poslovnom planu biti žrtva obmane. Neko od vaših saradnika pokušava da vam predstavi lažnu sliku realnog stanja. Budite oprezni.

Ljubav

Na vas danas može da deluje opuštajuće lagana energija nekog vodenog znaka. Najverovatnije je u pitanju Riba.

Zdravlje

Posetite lekara.

Blizanci

Možda se se malo prekombinovali u poslovnoj računici. Previše dogovora sa previše ljudi, neka od karika vrlo lako može da popusti.

Ljubav

Odlepili ste, skroz! Danas ste skloni idealizaciji partnera. Ili simpatije? Nije loše nekad se spustiti na zemlju.

Zdravlje

Problemi sa bubrezima.

RAK

Posao

Danas je veaoma važan dan za vaš biznis. Potrudite se da sve pripremite, jer vas već od 10. oktobra čekaju lepe nagrade. Merkur izlazi iz retrogradnog hoda

Ljubav

Danas vam jedna Devica može biti slaba tačka. Pokušavate na brojne načine da joj se dopadnete, ali jednostavno ne ide.

Zdravlje

Vreme je za sistematski.

LAV

Posao

Dovoljno inspiracije, snage i veza imate da današnji dan silovito krenete. Da li ćete tako i završiti, zavisi od toga kako ćete kontrolisati svoj ego. Da li će vam to biti snaga ili slabost?

Ljubav

Moguć povratak stare ljubavi. Očekujte poziv ili poruku od nekog na koga dugo niste mislili.

Zdravlje

Problem sa leđima.

DEVICA

Posao

Već duže vreme čekate poslovni razgovor sa važnom osobom u svetu vašeg biznisa. Uprkos nestrpljenju, nema razloga za tremu. Samo se skoncentrišite na vaše sposobnosti i prednosti. To treba da vam bude fokus.

Ljubav

Možda ste nakratko razmišljali o podgrejavanju stare strasti. Ali takve misli, srećom po vas, brzo odu. Skoncentrišite se na sadašnjost i blisku budućnost.

Zdravlje

Solidno.

VAGA

Posao

Ne usuđujete se još uvek da uđete u poslovni rizik koji obećava dobru zaradu. U vašoj blizini je neko ko ima dosta iskustva i može da vam bude poslovni partner. Razmislite o tome.

Ljubav

Dosta toga vam ide na ruku. Imaćete naklonost jednog Lava ili Strelca, i plenićete svojim šarmom.

Zdravlje

Moguć nazeb.

ŠKORPIJA

Posao

Danas verujete u sebe, i to je najvažnije. Zapamtite da svako putovanje, pa i najveće, počinje prvim korakom. A vi ste neko ko je rođen za najveće uspone.

Ljubav

Da, vi ste rođeni za najveće uspone, ali i za neočekivane padove. Ispred vas je najdublji ponor mržnje i ljubavi spojenih u istu emociju. Ne dopustite da loša osećanja prevagnu.

Zdravlje

Stomačni problemi.

STRELAC

Posao

Vaše poslovne ideje su poput sijalica na novogodišnjoj jelki. Stalno se pale nove i gase stare. Među njima je jedna odlična ideja. Ali za njeno sprovođenje su vam potrebni lojalni saradnici.

Ljubav

Slobodni Strelčevi će danas biti baš to – slobodni Strelčevi. I samo vi znate šta to to znači za potencijalni plen.

Zdravlje

Prehlada na vidiku.

JARAC

Posao

Udarnički poslovni dan. Danas čistite svoju poslovnu baštu od korova. Očekuje vas i važan poslovni sastanak sa osobom rođenom u znaku Bika.

Ljubav

Danas nije dan za ljubav. Osoba za koju ste emotivno vezani je zauzeta.

Zdravlje

Problemi sa kostima i zglobovima.

VODOLIJA

Posao

Dobar dan za privatni biznis. Ovaj ponedeljak može da donese dosta dobre ugovore. Samo ne posustajte u drugoj polovini dana.

Ljubav

Idealan dan za opuštajuću šetnju i romantičnu večeru. Osoba koju zagolicate svojom inteligencijom neće znati šta ju je snašlo.

Zdravlje

Proverite vid.

(Luftika.rs)