Horoskop za 10. oktobar: Strelac ima ideje, a Jarcu nije dan za ljubav
Ovan će biti žrtva brzopletosti, Bik žrtva obmane, Blizanci će se prekombinovati, dobar dan za Raka. Lav ima snage, Devica pod tremom, Vaga pred rizikom, Škorpiji samo nebo granica, Strelac ima ideje, Jarac upornost, dobri ugovori za Vodoliju, Ribe pred karmičkom ljubavi.
Ovan
Posao
Danas ste nestrpljivi da uradite poslove za koje smatrate da su važni. Razumljivo, ponedljak je i početak nedelje, ali neće sve ići kako ste zamislili.
Ljubav
Na ljubavnom planu ste ušli u igru mačke i miša. Igrate se osećanjima nekog ko vam je naklonjen. To može da bude mač sa dve oštrice.
Zdravlje
Moguća nervoza.
Bik
Posao
Moguće je da ćete na poslovnom planu biti žrtva obmane. Neko od vaših saradnika pokušava da vam predstavi lažnu sliku realnog stanja. Budite oprezni.
Ljubav
Na vas danas može da deluje opuštajuće lagana energija nekog vodenog znaka. Najverovatnije je u pitanju Riba.
Zdravlje
Posetite lekara.
Blizanci
Možda se se malo prekombinovali u poslovnoj računici. Previše dogovora sa previše ljudi, neka od karika vrlo lako može da popusti.
Ljubav
Odlepili ste, skroz! Danas ste skloni idealizaciji partnera. Ili simpatije? Nije loše nekad se spustiti na zemlju.
Zdravlje
Problemi sa bubrezima.
RAK
Posao
Danas je veaoma važan dan za vaš biznis. Potrudite se da sve pripremite, jer vas već od 10. oktobra čekaju lepe nagrade. Merkur izlazi iz retrogradnog hoda
Ljubav
Danas vam jedna Devica može biti slaba tačka. Pokušavate na brojne načine da joj se dopadnete, ali jednostavno ne ide.
Zdravlje
Vreme je za sistematski.
LAV
Posao
Dovoljno inspiracije, snage i veza imate da današnji dan silovito krenete. Da li ćete tako i završiti, zavisi od toga kako ćete kontrolisati svoj ego. Da li će vam to biti snaga ili slabost?
Ljubav
Moguć povratak stare ljubavi. Očekujte poziv ili poruku od nekog na koga dugo niste mislili.
Zdravlje
Problem sa leđima.
DEVICA
Posao
Već duže vreme čekate poslovni razgovor sa važnom osobom u svetu vašeg biznisa. Uprkos nestrpljenju, nema razloga za tremu. Samo se skoncentrišite na vaše sposobnosti i prednosti. To treba da vam bude fokus.
Ljubav
Možda ste nakratko razmišljali o podgrejavanju stare strasti. Ali takve misli, srećom po vas, brzo odu. Skoncentrišite se na sadašnjost i blisku budućnost.
Zdravlje
Solidno.
VAGA
Posao
Ne usuđujete se još uvek da uđete u poslovni rizik koji obećava dobru zaradu. U vašoj blizini je neko ko ima dosta iskustva i može da vam bude poslovni partner. Razmislite o tome.
Ljubav
Dosta toga vam ide na ruku. Imaćete naklonost jednog Lava ili Strelca, i plenićete svojim šarmom.
Zdravlje
Moguć nazeb.
ŠKORPIJA
Posao
Danas verujete u sebe, i to je najvažnije. Zapamtite da svako putovanje, pa i najveće, počinje prvim korakom. A vi ste neko ko je rođen za najveće uspone.
Ljubav
Da, vi ste rođeni za najveće uspone, ali i za neočekivane padove. Ispred vas je najdublji ponor mržnje i ljubavi spojenih u istu emociju. Ne dopustite da loša osećanja prevagnu.
Zdravlje
Stomačni problemi.
STRELAC
Posao
Vaše poslovne ideje su poput sijalica na novogodišnjoj jelki. Stalno se pale nove i gase stare. Među njima je jedna odlična ideja. Ali za njeno sprovođenje su vam potrebni lojalni saradnici.
Ljubav
Slobodni Strelčevi će danas biti baš to – slobodni Strelčevi. I samo vi znate šta to to znači za potencijalni plen.
Zdravlje
Prehlada na vidiku.
JARAC
Posao
Udarnički poslovni dan. Danas čistite svoju poslovnu baštu od korova. Očekuje vas i važan poslovni sastanak sa osobom rođenom u znaku Bika.
Ljubav
Danas nije dan za ljubav. Osoba za koju ste emotivno vezani je zauzeta.
Zdravlje
Problemi sa kostima i zglobovima.
VODOLIJA
Posao
Dobar dan za privatni biznis. Ovaj ponedeljak može da donese dosta dobre ugovore. Samo ne posustajte u drugoj polovini dana.
Ljubav
Idealan dan za opuštajuću šetnju i romantičnu večeru. Osoba koju zagolicate svojom inteligencijom neće znati šta ju je snašlo.
Zdravlje
Proverite vid.
(Luftika.rs)