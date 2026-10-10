Obojeni svet detinjstva: Likovna kolonija u Vladimirovcu

VLADIMIROVAC – Povodom tradicionalnog obeležavanja Dečje nedelje, Osnovna škola „Prvi maj“ u Vladimirovcu bila je domaćin prestižne likovne kolonije pod nazivom „Obojeni svet detinjstva“ (Lumea colorată a copilăriei). Ova jedinstvena manifestacija okupila je osnovce koji nastavu pohađaju na rumunskom jeziku iz različitih mesta širom AP Vojvodine.

Glavni ciljevi ove manifestacije, održane 6. oktobra, jesu povezivanje, socijalizacija i podsticanje kreativnog stvaralaštva mladih, uz ključni segment – očuvanje rumunskog jezika i bogate kulturne baštine. Među glavnim organizatorima ovogodišnjeg programa bila je nastavnica likovne kulture Milanka Slijepčević, koja je vodila đake kroz inspirativni umetnički proces.

Posebnost ove kolonije ogleda se u njenom putujućem karakteru, jer se svake godine održava u drugoj školi na teritoriji Vojvodine u kojoj se nastava odvija na rumunskom jeziku. Prethodnih godina domaćini su bila mesta poput Lokava, Mesića i Vojvodinaca, a ove godine je čast pripala Vladimirovcu.

Tokom trajanja radionica, učenici su stvarali umetnička dela koristeći različite tehnike – od crtanja i slikanja do kolaža. Motivi i teme bili su inspirisani drugarstvom, prijateljstvom i svetom viđenim iz dečje perspektive, a najuspešniji radovi biće predstavljeni javnosti na zajedničkim izložbama. Manifestacija je uspešno realizovana uz zvaničnu podršku Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine.

(Pančevac/S.L)