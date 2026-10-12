Mesec čistoće u Vršcu: Raspored odnošenja komunalnog i kabastog otpada

U okviru akcije „Oktobar – mesec čistoće“, od 12. do 16. oktobra 2026. godine organizuje se odnošenje komunalnog i kabastog otpada prema utvrđenom rasporedu za gradske ulice.

Ulice obuhvaćene rasporedom od 12. do 16. oktobra:

Njegoševa, Crnog Jovana, Vardarska, Đure Cvejića, Trg Zelena pijaca, Đure Daničića, Nikole Neškovića, Kosančić Ivana, Strahinjića Bana, Relje Krilatice, Janoša Lenđela, Paje Marganovića, Čarnojevićeva, Deligradska, Generala Emanuela Arsenijevića, Vračarska, Radnička, Vojvode Stepe, Miloša Obilića i Stevana Nemanje.

Ostale ulice obuhvaćene akcijom:

Patrijarha Rajačića, Jav orska, Jezerska, Bregalnička, Kraljevića Marka, Jug Bogdana, Radakova, Hajduk Veljka, Ljutice Bogdana, Bore Kostića, Starine Novaka, Kosovska, Zvezdana, Đerdapska, Ibarska, Sitnička, Avalska, Miročka, Dunavska, Svetozara Miletića i Savska.

Raspored za sela

Odnošenje otpada u selima planirano je u drugoj polovini oktobra, u danima kada se redovno odvozi komunalni otpad. Posebni termini su:

Pavliš: 14. oktobar 2026.

14. oktobar 2026. Uljma: 22. oktobar 2026.

Šta se smatra kabastim otpadom?

Kabasti otpad obuhvata stari nameštaj, kuhinjske elemente, tepihe, dušeke, belu tehniku i druge slične predmete.

Stanovnici individualnih domaćinstava treba da iznesu kabasti otpad na javnu površinu ispred kuće tokom nedelje predviđene rasporedom. Veće količine otpada potrebno je prethodno najaviti na telefone 060 843 5201 ili 013 440 800, lokal 5.

Stanari zgrada kolektivnog stanovanja otpad donose do najbližeg kontejnerskog mesta, uz koordinaciju sa upravnicima zgrada.

Građanima se savetuje da provere raspored za svoju ulicu i da otpad iznesu u predviđenom terminu, kako bi akcija protekla što efikasnije i doprinela urednijem izgledu grada i naseljenih mesta.

(Vršac online)