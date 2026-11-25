U Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u petak, 27. novembra, biće održan po petnaesti put Dan posvećen knjizi i čitanju. Program obuhvata mini sajam knjiga, književne susrete i druženje sa stvaraocima, sa ciljem podsticanja čitalačkih navika i negovanja jezika i ćirilice.

Gosti škole biće članice Književnog kluba „Gornji Grad“ iz Pančeva: predsednica kluba i autorka Biljana Vidović, Irena Đurić, Slađana Arsić i Vesna Paunković Lukić. Susreti će biti održani pod nazivom „Knjiga nas spaja – od dečije mašte do životne mudrosti“.

Za učenike sedmog i osmog razreda predviđeno je predstavljanje dramskog teksta „Nekada i sada“ i filozofskih priča „Čovek između sebe i sebe“ Biljane Vidović, uz razgovor o međuljudskim odnosima, ličnim izborima i odgovornosti. Učenici trećeg i četvrtog razreda upoznaće se sa njenom dečjom poezijom i poučnim pričama.

U programu će učestvovati i saradnici Udruženja „Dani ćirilice“ iz Bavaništa, među kojima je Milica Živković. U fiskulturnoj sali škole biće organizovana prodajna izložba knjiga pet izdavačkih kuća. Pozvani su učenici, roditelji, kolege iz drugih škola i svi zainteresovani sugrađani. Zajedničkim aktivnostima biće istaknut značaj očuvanja srpskog jezika, ćiriličkog pisma i kulturnog nasleđa.

(RTV)