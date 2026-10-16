Dve medalje za Plandište: Milica Švonja i Helena Tomaš na postolju

STARA PAZOVA – Članice Streljačke družine „Planteks“ iz Plandišta ostvarile su sjajan uspeh na drugom kolu Lige pionira Vojvodine, koje je održano u Staroj Pazovi. Mlade i talentovane pionirke iz Plandišta uspele su da izbore visok plasman u jakoj pokrajinskoj konkurenciji i kući se vrate sa dve osvojene medalje.

Srebrnim odličjem okitila se Milica Švonja, dok je bronzanu medalju za svoj klub osvojila Helena Tomaš. Izuzetno zapažen rezultat na ovom takmičenju zabeležila je i Iva Balo, koja važi za novu veliku nadu ovog sportskog kolektiva. Uspeh plandištanskih strelaca potvrđuje kontinuitet kvalitetnog rada sa mlađim kategorijama u opštini.

„Zahvaljujemo se domaćinu na odlično organizovanom takmičenju i sudijama na fer suđenju”, poručili su odmah nakon proglašenja pobednika iz Streljačke družine „Planteks“ Plandište, izražavajući zadovoljstvo postignutim rezultatima na vatrenoj liniji u Staroj Pazovi.

(Pančevac/S.L)