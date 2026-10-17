Dan Bele Crkve: Otvorena izložba 14 lica prošlosti

„Izložba ima za cilj da predstavi fenomen biste kao reprezentativnog prikaza istorijske ličnosti, formirane na relaciji mikroprostora enterijera i monumentalnog dela u javnom prostoru. Želimo da ukažemo na značaj muzeja koji za grad čuva gipsane modele spomenika postavljenih na našim ulicama. Ovo nisu samo spomenici minulih epoha, već dokumentarni materijal o očuvanju sećanja na pojedince i događaje čiji su bili akteri“, objasnio je Vokun.