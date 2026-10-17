Dan Bele Crkve: Otvorena izložba 14 lica prošlosti
BELA CRKVA – Svečanom sednicom i otvaranjem nesvakidašnje arheološko-umetničke postavke u Muzeju, Bela Crkva je obeležila Dan opštine. Tradicija proslave 15. oktobra utemeljena je na istorijskoj povelji iz 1717. godine, zabeleženoj u čuvenoj knjizi Leonarda Bema, koja svedoči o danu kada je ovo mesto pre više od tri veka zvanično nastalo kao savremen grad, prenosi sajt BCinfo.
Manifestaciju je u duhu poštovanja kompleksnog lokalnog identiteta otvorila predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar, naglasivši da je muzej prava riznica pokretnog kulturnog nasleđa.
„U okviru programa pripremljena je izložba ‘Četrnaest lica prošlosti’, poetičnog naziva koji govori o očuvanju sećanja na ličnosti koje su ostavile neizbrisiv trag utkan u našu istoriju. Naročito sam ponosna što se među ovim bistama iz muzejske zbirke nalaze i prikazi žena koje nisu istaknute istorijske ličnosti, već obični ljudi – jedna majka, porodična prijateljica i maturantkinja jednog umetnika“, istakla je Kokar.
Postavku pod punim nazivom „Četrnaest lica prošlosti – Biste iz Likovne zbirke Muzeja u Beloj Crkvi“ zvanično su podržali Ministarstvo kulture Republike Srbije i lokalna samouprava.
Direktor Narodne biblioteke i Muzeja u Beloj Crkvi Igor Vokun podsetio je da ova ustanova baštini oko 2.500 registrovanih kulturnih dobara.
„Izložba ima za cilj da predstavi fenomen biste kao reprezentativnog prikaza istorijske ličnosti, formirane na relaciji mikroprostora enterijera i monumentalnog dela u javnom prostoru. Želimo da ukažemo na značaj muzeja koji za grad čuva gipsane modele spomenika postavljenih na našim ulicama. Ovo nisu samo spomenici minulih epoha, već dokumentarni materijal o očuvanju sećanja na pojedince i događaje čiji su bili akteri“, objasnio je Vokun.
Svečani program i ceremoniju otvaranja muzički su oplemenile članice Gradskog hora „Bella Musica“ pod uspešnim rukovodstvom dirigentkinje Danijele Jokanović.
(Bcinfo)