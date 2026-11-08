Ukidanje rominga na vidiku: Nova faza pregovora sa Srbijom

Evropska unija pokreće važan proces koji bi mogao da promeni način na koji građani Srbije koriste mobilne usluge tokom putovanja u inostranstvo.

Evropska komisija pokrenula je pregovore sa Srbijom i još pet partnera sa Zapadnog Balkana o njihovom uključivanju u evropski sistem „Roming kao kod kuće“ (Roam Like at Home), što bi građanima regiona u budućnosti omogućilo da tokom boravka u Evropskoj uniji koriste mobilne telefone bez dodatnih troškova za roming.

Kako je saopšteno iz Evropske komisije 6. novembra 2026. godine, pregovori su otvoreni sa Srbijom, Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i Kosovom.

Cilj inicijative je da se omogući korišćenje mobilnih usluga pod istim uslovima kao u matičnoj zemlji, kako za građane Zapadnog Balkana koji putuju u EU, tako i za državljane država članica Unije koji dolaze u region.

To bi u praksi značilo da bi korisnici mobilnih telefona tokom putovanja mogli da obavljaju telefonske pozive, šalju poruke i koriste mobilni internet bez dodatnih roming naknada, u skladu sa pravilima evropskog sistema, piše Kamatica.

Na taj način, putovanja u zemlje EU bila bi jednostavnija i povoljnija, posebno za građane koji često prelaze granice zbog posla, školovanja, porodičnih obaveza ili turističkih putovanja.

Evropska komisija navela je da su bilateralni pregovori započeti sa svakim od partnera pojedinačno, u skladu sa najavom predsednice Komisije Ursule fon der Lajen tokom njene posete Zapadnom Balkanu u oktobru 2026. godine.

Šta je potrebno da bi roming zaista bio ukinut?

Iako je pokretanje pregovora značajan korak ka proširenju evropske zone besplatnog rominga, to ne znači da će dodatne naknade prestati da se naplaćuju odmah. Da bi Srbija i ostale zemlje regiona postale deo sistema „Roming kao kod kuće“, neophodno je da najpre budu zaključeni odgovarajući sporazumi sa Evropskom unijom, kao i da svaka od zemalja u potpunosti uskladi svoje propise i praksu sa evropskim pravilima o romingu.

Ta pravila obuhvataju način na koji mobilni operateri obračunavaju i naplaćuju usluge korisnicima kada svoje telefone koriste u inostranstvu. Evropska komisija će, nakon usklađivanja propisa, procenjivati da li su ispunjeni potrebni uslovi za uključivanje pojedinačnih partnera u zajedničku roming zonu.

Nakon pozitivne procene, predviđeni institucionalni mehanizmi omogućiće donošenje odluka o uzajamnom otvaranju tržišta roming usluga između EU i partnera sa Zapadnog Balkana.

(Kamatica)