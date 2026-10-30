Kreativnost mališana iz Južnog Banata: Izabrani najbolji radovi

PANČEVO – Povodom obeležavanja Svetske i Nacionalne nedelje dojenja, kao i Oktobra – meseca pravilne ishrane i Svetskog dana hrane, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i mreža instituta raspisali su nagradne konkurse za decu.

Na teritoriji Južnobanatskog okruga, ove konkurse pod nazivima „Majčino mleko – najbolja hrana od prvog dana” i „Pravilna ishrana čuva tvoje zdravlje” uspešno je realizovao Zavod za javno zdravlje Pančevo.

Na adresu pančevačkog zavoda stigla su ukupno 64 likovna rada iz dve osnovne škole i tri predškolske ustanove sa područja okruga. Stručni žiri je imao zadatak da odabere 12 najboljih likovnih radova u svim uzrasnim kategorijama za Južnobanatski okrug, koji su potom prosleđeni Institutu „Batut“ u Beogradu na dalje žiriranje i izbor za najbolje radove na republičkom nivou. Među nagrađenima su se našli talentovani mališani iz Vršca, Banatskog Karlovca, Pančeva, Omoljice i Kovina.

„Čestitamo najboljima i želimo im uspeha u daljem takmičenju na republičkom nivou. Ujedno se zahvaljujemo svoj deci na uloženom trudu i učešću, a posebno predškolskim ustanovama, školama i pojedincima na sjajnom angažovanju – vaspitačima, prosvetnim i zdravstvenim radnicima”, poručili su iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

(Pančevac/S.L/Fotografija: Lazar Kokanović, 6 godina, vrtić „Bambi“, PU „Čarolija“ Vršac)