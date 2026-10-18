Zelena energija za Srbiju: Vetropark Pupin jača energetski sistem

KOVAČICA – Svečanim otvaranjem novog vetroparka „Pupin“ u Kovačici, u koji je investirano 140 miliona evra, načinjen je istorijski korak ka jačanju energetskih kapaciteta i dugoročne energetske nezavisnosti Srbije. Ovaj ekološki gigant proizvodiće do 220 GWh čiste električne energije godišnje, što je količina dovoljna za stabilno snabdevanje više od 40.000 domaćinstava. Pored jačanja domaće elektroenergetske mreže, projekat direktno doprinosi dekarbonizaciji, drastičnom smanjenju emisije ugljen-dioksida i smanjenju zavisnosti države od skupih uvoznih energenata.

Kompleks u Kovačici, koji je počeo sa radom 2019. godine sa 38 vetrogeneratora snage 104,5 MW, izgradnjom vetroparka „Pupin“ dobio je 16 novih, tehnološki najsavremenijih vetrogeneratora snage 95,5 MW, čime je ukupan kapacitet sistema praktično udvostručen. Projekat je realizovan kroz uspešno partnerstvo multinacionalne kompanije Enlight Renewable Energy i domaće kompanije New Energy Solutions, uz finansijsku podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Erste Group i Erste Bank a.d. Novi Sad, dok su izvođači radova bili kompanija Nordex i konzorcijum domaćih firmi na čelu sa WD Concord West i Elektrozapad.

Rukovodioci partnerskih kompanija izrazili su veliko zadovoljstvo uspešnim završetkom ove velike investicije koja donosi višestruku korist državi:

„Pupin gotovo udvostručuje kapacitet kompleksa Kovačica, značajno povećavajući količinu električne energije iz obnovljivih izvora koju može da proizvede za Srbiju. Ponosni smo što doprinosimo energetskoj sigurnosti Srbije i daljem razvoju sektora obnovljivih izvora energije“, izjavila je generalna direktorka kompanije Enlight Renewable Energy Adi Leviatan.

„Vizija koju smo započeli izgradnjom vetroparka Kovačica danas dobija novu dimenziju, stvarajući dugoročnu vrednost za energetski sistem Srbije, zaštitu životne sredine i budućnost generacija koje dolaze“, istakao je Miloš Colić, generalni direktor kompanije New Energy Solutions.

Zvaničnom puštanju u rad novih kapaciteta prisustvovala je ambasadorka Izraela u Srbiji Avivit Bar-Ilan, zajedno sa predstavnicima Ministarstva rudarstva i energetike, lokalne samouprave i diplomatskog kora. Novi vetropark ponosno nosi ime velikog srpskog naučnika Mihajla Pupina, rođenog upravo u Idvoru na teritoriji opštine Kovačica, stvarajući simboličnu vezu između njegovog inovatorskog nasleđa i savremene tehnologije koja kreira održivu energetsku budućnost naše zemlje.

(Pančevac)