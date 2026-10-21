Okrugli sto u Mašinskoj školi „Pančevo“: Prevencija nasilja nad decom

U Trening centru Mašinske škole „Pančevo“ juče je održan okrugli sto pod nazivom „Međusektorska saradnja u prevenciji zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja nad decom i mladima“, sa ciljem unapređenja saradnje obrazovnih ustanova, sistema socijalne i zdravstvene zaštite, policije i pravosuđa u prevenciji i zaštiti dece i mladih od nasilja.

Koordinatorka Tima, Tatjana Božić, pozdravila je prisutne i istakla da je zaštita dece i mladih zajednički prioritet svih institucija, kao i da efikasan odgovor na nasilje zahteva pravovremenu komunikaciju, razmenu informacija i međusobno poverenje.

„Nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje su kompleksni fenomeni. Nijedna institucija, ma koliko bila efikasna, ne može sama da reši ovaj problem. Zakonski i podzakonski akti nam daju jasne smernice, ali protokol oživljava tek u praksi, kroz našu svakodnevnu komunikaciju, brzinu razmene informacija i uzajamno poverenje. Svaki sektor je karika u lancu. Ako zataji jedna karika, na primer ako škola ne prijavi nasilje ili Centar za socijalni rad ne dobije povratnu informaciju, sistem zaštite može biti ugrožen. Zato je važno da današnju diskusiju iskoristimo za razmenu iskustava i prepoznavanje izazova sa kojima se susrećemo u praksi“, poručila je Tatjana Božić, prenosi ePančevo.

Okrugli sto organizovao je Tim za prevenciju i zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja grada Pančeva, u skladu sa Godišnjim planom sa radnim zadacima za 2026. godinu. Skupu su prisustvovali predstavnici osnovnih i srednjih škola, Predškolske ustanove „Dečja radost“, Centra za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo, Ministarstva unutrašnjih poslova, zdravstvenih ustanova i pravosuđa.

Zamenik koordinatorke Tima, Sanja Patalov Stojadinović, govorila je o značaju Centra za socijalni rad u sistemu zaštite dece i mladih, ističući da njegova uloga prevazilazi reagovanje u slučajevima već nastalog nasilja.

„Centar za socijalni rad ima jednu od ključnih uloga u multisektorskoj saradnji u prevenciji i zaštiti dece i mladih od nasilja. Njegova uloga nije samo da reaguje kada se desi nasilje, već i da prepozna rizike, pruži podršku detetu i porodici i poveže različite institucije u cilju zaštite najboljeg interesa deteta. Važno je precizno znati ko šta radi kako ne bi došlo do preklapanja ili prebacivanja odgovornosti. Naš zajednički cilj mora biti da nasilje prepoznamo na vreme, reagujemo koordinisano i svakom detetu obezbedimo bezbedno okruženje za odrastanje“, istakla je Sanja Patalov Stojadinović.

U okviru stručnog dela skupa, predstavnici Centra za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo predstavili su teme značajne za unapređivanje međusektorske saradnje, uključujući Posebni protokol za zaštitu dece u oblasti socijalne zaštite, ulogu organa starateljstva u sistemu zaštite, kao i probleme i izazove u oblasti mentalnog zdravlja dece i mladih.

Poseban deo okruglog stola bio je posvećen analizi studija slučaja, odnosno konkretnih problema i izazova iz prakse. Kroz diskusiju, učesnici su imali priliku da razmene iskustva, sagledaju mogućnosti za unapređivanje postupanja i zajednički razmotre načine za efikasnije reagovanje u situacijama kada su bezbednost i dobrobit dece i mladih ugroženi. Na inicijativu Tima, dopunjen je i Plan javnog zdravlja grada Pančeva, u koji je uvršten specifični cilj „Unapređenje mentalnog zdravlja dece i učenika“.

Održavanjem ovog okruglog stola Grad Pančevo nastavlja da podstiče saradnju svih relevantnih institucija i stručnjaka, sa jasnim opredeljenjem da se nasilje nad decom i mladima blagovremeno prepoznaje i sprečava, a zaštita njihovih prava, bezbednosti i najboljeg interesa obezbedi kroz koordinisano i odgovorno delovanje svih nadležnih službi.

(ePančevo)