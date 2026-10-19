Mladi čuvaju tradiciju: Dolovački đaci uče azbuku veza

DOLOVO – Članice Udruženja žena „Dolovke“ iz Dolova uspešno su realizovale prvu od ukupno šest planiranih kreativnih radionica u okviru edukativnog projekta „Azbuka veza“.

Ova inicijativa se sprovodi uz zvaničnu finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama AP Vojvodine za 2026. godinu, sa primarnim ciljem sistematske zaštite, promocije i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva i starih zanata Srba u Vojvodini.

Prve korake u savladavanju ove tradicionalne veštine načinili su lokalni srednjoškolci, kao i učenici OŠ „Aksentije Maksimović“ iz Dolova, koji su ovaj stari zanat izabrali u okviru slobodne nastavne aktivnosti „Domaćinstvo“.

Predvođeni profesorkom Sandrom, mladi polaznici su se kroz praktičan rad teorijski upoznali sa osnovnim alatima za vez, naučili čemu služi i kako se pravilno koristi đerđef, kako se izvode precizni pokreti iglom, te su uspešno savladali svoje prve bodove na platnu.

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Svi unikatni radovi nastali tokom uvodnog susreta zadržani su u zvaničnim prostorijama udruženja, s obzirom na to da je po završetku kompletnog projektnog ciklusa od šest radionica planirana velika javna izložba. Iz Udruženja žena „Dolovke“ ističu da je interesovanje mladih izuzetno veliko, kao i da se sa svakim narednim zakazanim susretom očekuje privlačenje još veće pažnje školaraca i okupljanje znatno većeg broja novih polaznika koji žele da sačuvaju kulturnu baštinu svog mesta od zaborava.

(Pančevac/S.L)