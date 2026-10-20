Vršac: Digitalizacija nastave na rumunskom jeziku

Osnovna škola „Olga Petrov Radišić” u Vršcu bila je domaćin svečanog susreta zvaničnika i direktora triju škola u kojima se nastava odvija na rumunskom jeziku. Povod za okupljanje je uručenje vredne donacije računarske opreme u okviru projekta „Podrška digitalizaciji nastave u školama sa nastavama na Rumunskom jeziku u Srbiji”.

Projekat realizuje Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine u Srbiji, dok je sredstva obezbedilo Odeljenje za Rumune u rasejanju (DRP). Savremene komplete informatičke opreme, koji obuhvataju laptop računar visokih performansi, video-projektor, mobilno projekciono platno i multifunkcionalni uređaj najnovije generacije, dobile su škole iz Vršca, Grebenca i Kuštilja.

„Ova značajna podrška znatno će doprineti modernizaciji obrazovno-vaspitnog procesa, omogućavajući učenicima i nastavnicima zanimljiviji i efikasniji rad uz korišćenje savremenih digitalnih alata i materijala”, ističu u OŠ „Olga Petrov Radišić”.

Predstavnici škola izrazili su veliku zahvalnost donatorima na prepoznavanju potreba lokalnih zajednica.

„Srdačno se zahvaljujemo Odeljenju za Rumune u rasejanju i Nacionalnom savetu rumunske nacionalne manjine na kontinuiranoj podršci i ulaganju u obrazovanje na maternjem jeziku!”

(Pančevac/S.L)