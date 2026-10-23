Novo terensko vozilo za Gradski vatrogasni savez Pančevo

Gradski vatrogasni savez Pančevo bogatiji je za novo, lako terensko vozilo namejenjeno brzim intervencijama na nepristupačnim terenima. Nabavka specijalizovanog vozila realizovana je u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunija–Srbija, uz značajnu finansijsku i logističku podršku grada Pančeva.

Kapaciteti Gradskog vatrogasnog saveza Pančevo značajno su unapređeni nabavkom novog lakog terenskog vozila namenjenog brzim intervencijama. Uoči zvanične primopredaje vozila u prostorijama VS upriličen je sastanak predstavnika svih relevantnih vatrogasnih članica i partnerske službe „Vojvodinašume“, sa kojom GVS ostvaruje važnu saradnju u zaštiti šuma, uz prisustvo gradonačelnika Pančeva Aleksandra Stevanovića.

Iz Gradskog vatrogasnog saveza naglašavaju da je kontinuitet podrške i strateških ulaganja lokalne samouprave u prethodnim godinama, od nemerljivog značaja za pravovremeno reagovanje, naročito kada se uzmu u obzir ozbiljni izazovi i krizne situacije sa kojima su vatrogasci ranije bili suočeni, poput složenih i rizičnih požara na otvorenom prostoru na području Deliblatske peščare, rekao je Radomir Aritonović- predsednik GVS, Pančevo, prenosi RTV Pančevo.

Nabavka vozila realizovana je u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunija–Srbija, uz svesrdnu podršku grada Pančeva čime je potvrđena strateška institucionalna podrška unapređenju sistema zaštite i spasavanja na teritoriji grada Pančeva i šire.

(RTV Pančevo)