Povodom obeležavanja Novembra – meseca borbe protiv bolesti zavisnosti, u Centru za mentalno zdravlje u zajednici u Pančevu održano je interaktivno predavanje pod nazivom ,,Od navike do zavisnosti – Zašto radimo ono što znamo da nam šteti?“.

Predavanje su pripremili Tanja Lukić, specijalista socijalne rehabilitacije i socioterapeut i Aleksandar Petrović, psiholog. Učesnici su kroz primere iz svakodnevnog života, otvoren razgovor i praktične vežbe saznali kako nastaju navike, kada one prelaze u zavisničke obrasce, ali i zbog čega ljudi ponavljaju postupke uprkos svesti o njihovoj štetnosti.

Teme razgovora na predavanju su bile emocionalni okidači, mehanizmi poricanja i racionalizacije, uticaj zavisnosti na porodične odnose, kao i značaj podrške i stručne pomoći na putu oporavka, navode na Instagram stranici Specijalne bolnice „Kovin“.

(Sbpb Kovin/Pančevac)