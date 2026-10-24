Atletičari Panonije osvojili 13 medalja u Vršcu 

Tradicionalni atletski miting „Atinske igre” održan je danas po dvanaesti put u Vršcu, u organizaciji Atletskog kluba „Atina”. Na ovom prestižnom takmičenju uspešan nastup zabeležio je Atletski klub „Panonija” iz Pančeva, čijih je devet takmičara osvojilo čak 13 medalja i time na vrhunski način zatvorilo klupsku sezonu na stadionu.

Prvo odličje Panoniji doneo je najmlađi Stefan Topalović, koji je osvojio bronzu u bacanju vorteksa, dok je u trci na 50 metara zauzeo deseto mesto. U istoj sprinterskoj disciplini Dunja Nešković je na svom debitantskom nastupu bila šesta, a Vuk Lažetić sedmi. Lažetić je zablistao i u trci na 200 metara (godište 2017/2018), gde je osvojio četvrto mesto i oborio lični rekord. U kategoriji mlađih pionirki, Katarina Stanković se takođe okitila bronzom u bacanju vorteksa.

Pravi trijumf Pančevci su ostvarili u trci juniorki na 100 metara, gde su zauzeli ceo pobednički podijum: Nevena Cvetković je osvojila zlato, Anđela Stefanović srebro, a Valentina Mirkov bronzu. Cvetkovićeva je uspeh ponovila i u trci starijih pionirki gde je stigla do srebra, ispred četvrtoplasirane Stefanovićeve. Vladimir Mirkov je potvrdio svestranost osvajanjem srebrne medalje u trkačkoj disciplini, pokazavši da pored sportskog hodanja postiže vrhunske rezultate i u sprintu.

Najveće uzbuđenje viđeno je u trkama na 800 metara, gde su brat i sestra, Vladimir i Valentina Mirkov, opravdali status najboljih klupskih atletičara i osvojili zlatne medalje. Valentina je do pobede stigla velikim preokretom i snažnim ubrzanjem u drugom krugu, pretekavši tri konkurentkinje. Takmičarski dan zaokružen je uspehom ženske štafete 4×100 metara u sastavu Anđela Stefanović, Tapens Jakob, Katarina Stanković i Nevena Cvetković, koja je u izuzetno jakoj konkurenciji starijih pionirki osvojila srebrnu medalju.

„Atletski klub ‘Panonija’ ovom trkom zatvara sezonu takmičenja na stadionu sa veoma dobrim rezultatima. Za kraj sezone na otvorenom još sledi trka ‘Balkan Express Run’ koja će se održati 7. novembra na Tamiškom keju u organizaciji Udruženja ‘Maratonci’ iz Pančeva, gde će atletičari ‘Panonije’ nastupiti u dečijim trkama i trkama rekreativaca na 5 i 10 kilometara”, navodi se u klupskom izveštaju.

(Pančevac/S.L)