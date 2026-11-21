Železničar je pitanje pobednika na ovom meču rešio u prvom poluvremenu, posle kojeg je vodio sa 3:0 golovima Mirka Milikića u sedmom, Miloša Pantovića u 29. i Srđana Plavšića u 35. minutu.

Fudbaleri Železničara pobedili su danas u Lučanima ekipu Mladosti sa 4:0, u utakmici 16. kola Super lige Srbije. Tim iz Pančeva je zabeležio desetu pobedu od početka sezone i treći je na tabeli sa 32 boda, dok je Mladost na devetoj poziciji sa 18 osvojenih bodova.

Železničar je pitanje pobednika na ovom meču rešio u prvom poluvremenu, posle kojeg je vodio sa 3:0 golovima Mirka Milikića u sedmom, Miloša Pantovića u 29. i Srđana Plavšića u 35. minutu.

Ubedljivu pobedu Železničara potvrdio je Aleksa Kuljanin u 75. minutu.

Fudbaleri Železničara će u narednom kolu dočekati OFK Beograd, dok će Mladost gostovati Čukaričkom.

Ranije danas, fudbaleri Radničkog iz Niša su na „Čairu“ savladali ekipu Zemuna sa 1:0. Strelac gola za niški tim bio je Gboli Arijibi u 32. minutu.

Radnički je upisao treću pobedu u šampionatu i nalazi se na 13, pretposlednjem mestu sa 11 bodova, dok je Zemun poslednji sa četiri boda manje.

U narednom kolu, Radnički gostuje Partizanu, a Zemun dočekuje Radnički 1923.

Nakon susreta, šef stručnog štaba Radomir Koković izneo je svoje utiske, osvrnuvši se na tok utakmice, izdanje ekipe i ostvareni rezultat.

– Mladost je ekipa koja je jako iskusna, takmičarska i ekipa koja je pobedila Partizan kod kuće i igrala nerešeno sa Vojvodinom. U stanju su da naprave bilo kojoj ekipi u ovoj ligi problem i da je pobede. Mi smo veoma dobro otvorili utakmicu i mislim da smo uspeli da nametnemo naš stil igre i da smo bili visoko, bili smo i u pristojnoj kontroli u posedu. Činjenica da smo dali dva brza gola negde je i pokazala dalji tok utakmice. Ja sam jako zadovoljan prvim poluvremenom, mislim da je bilo jako kvalitetno. U drugom poluvremenu su nam se podvukle neke stvari koje se tiču fokusa, preciznosti i ocenjivanja nekih situacija. Nije ih bilo puno, ali to ne sme da nam se dešava. Čestitam mojoj ekipi na osvojena tri boda, a ekipi Mladosti želim puno sreće u nastavku prvenstva.

(Pančevac/S.L)