RIK: Do 16 sati je glasalo 56,38 odsto birača

Izlaznost na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji danas do 16.00 sati bila je 56,38 odsto, saopštio je v.d. direktora Republičkog zavoda za statistiku Branko Josipović na konferenciji za novinare u Republičkoj izbornoj komisiji (RIK).

Do 16.00 sati u Vojvodini je glasalo 58,76 odsto, u Beogradu 57,68 odsto, u regionu Šumadije i zapadne Srbije 55,29 odsto i u regionu južne i istočne Srbije 53,34 odsto, prenosi RTV.

Na prethodnim parlamentarnim izborima održanim 17. decembra 2023. izlaznost do 16.00 časova iznosila je 42,36 odsto.

Izlaznost na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji do 14.00 sati bila je 46,53 odsto, saopštio je v.d. direktora Republičkog zavoda za statistiku Branko Josipović na konferenciji za novinare u Republičkoj izbornoj komisiji (RIK).

Posmatrano po regionima do 14 časova izlaznost je sledeća:

Vojvodina: 49,23%

Beograd: 47,55%

Region Šumadije i Zapadne Srbije: 44,95%

Region Južne i Istočne Srbije: 44,04%

Do 12 sati na teritoriji Republike Srbije, bez KiM, glasalo je 34,55 odsto od ukupnog broja upisanih birača, izjavio je direktor Republičkog zavoda za statistiku Branko Josipović na trećoj konferenciji za novinare.

Posmatrano po regionima do 12 časova izlaznost je sledeća:

Region Vojvodine: 38,08%

Region Šumadije i Zapadne Srbije: 32,56%

Region Južne i Istočne Srbije: 31,96%

Beogradski region: 35,23%

Izlaznost do 10 časova

U Srbiji je, bez Kosova i Metohije, do 10 časova na vanrednim paralmentarnim izborima glasalo 19,72 odsto ukupno upisanih birača, objavila je Republička izborna komisija.

Kako je preneo Branko Josipović, direktor Zavoda za statistiku, posmatrano prema regionima, do 10 časova izlaznost je sledeća:

Region Vojvodine 23,62%

Region Šumadije i Zapadne Srbije 17,08%

Region Južne i Istočne Srbije 17,40%

Beogradski region 20,46%

– Poređenja radi, na prethodnim parlamentarnim izborima održanim 17. decembra 2022. godine, izlaznost do 10:00 iznosila je 9,94%, dok je konačna izlaznost do tada bila 58,77% – rekao je Josipović.

U Novom Sadu do 10 časova glasao 21,31 odsto birača

Na parlamentarnim izborima u Novom Sadu do 10 časova glasalo je 21,31 odsto birača, odnosno 6.477 građana na uzorku od 20 referentnih biračkih mesta, saopštio je član Gradske izborne komisije (GIK) Siniša Ljubičić.

Ljubičić je naveo da do sada nisu zabeležene nepravilnosti na biračkim mestima na teritoriji Novog Sada.

Sva biračka mesta otvorena su jutros na vreme, u 7 časova, a građani će svoje biračko pravo moći da ostvare do 20 časova. Pravo glasa na teritoriji Novog Sada ima 336.807 građana.

Pančevo

Prema najnovijim informacijama izlaznost u Pančevu je do 10 sati bila 18,64 odsto, odnosno svoje biračko pravo iskoristilo je 19. 885 birača.

U Srbiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori, na kojima pravo glasa ima 6.450.523 upisanih lica. Glasaće se na ukupno 8.392 biračka mesta u zemlji i inostranstvu.

Kako je bilo na prethodnim izborima

Na poslednjim parlamentarnim izborima u Srbiji koji su održani 17. decembra 2023. godine, ukupna izlaznost birača iznosila je 58,77 odsto.

Pravo glasa imalo je 6.500.666 građana, a na birališta je izašlo 3.820.746 prema konačnim izveštajima RIK.

(Pančevac)