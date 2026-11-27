Božićni post počinje 28. novembra i traje do Božića 7. januara. Za vernike to je vreme priprema za jedan od najvećih hrišćanskih praznika, rođenje Isusa Hrista. Post podrazumeva uzdržavanje od mrsne hrane, ali su podjadniko važni i odnos prema drugima, dobra dela, razumevanje i tolerancija, prenosi RTV Pančevo.

Božićni post nije samo promena jelovnika, već i period u kojem se vernici podsećaju na značaj uzdržavanja, strpljenja, praštanja i duhovnog mira. Tokom šest nedelja, koliko traje Božićni post, vernici Srpske pravoslavne crkve uzdržavaju se od mrsne hrane, ali brinu i o svom duhovnom zdravlju.

– Svaki post koji postoji i koji je ustanovila pravoslavna crkva, jeste poziv svakom verniku da trudići se, pre svega da se uzdržava od mrsne hrane, pokušava sebe duhovno da nadogradi. I u potpunosti možemo slobodno reći da se ljudi maksimalno posvete, pre svega, tim pravilima oko ishrane, i to jeste veoma bitno, ali više kao jedna vrsta treninga karaktera, gde čovek slobodno kaže sebi „ja mogu da jedem mrsnu hranu, to nije zabranjeno, ali ne želim u ovome trenutku. A zašto ne želim? Zato da, vežbajući i svoj karakter, i pre svega svoje vrline koje u sebi imam, na taj način ih nadograđajem“. Tako da tu dolazi ono što je najbitnije u postu svakom, s kojim se pripremamo za rođenje spasitelja našeg Isusa Hrista, da se trudimo da naše vrline umnožimo, a mane koliko god je moguće da ispravimo i da ih što manje imamo – kaže starešina Hrama Preobraženja Gospodnjeg Vladimir Petković.

Iako se tokom posta menja način ishrane, sveštenici podsećaju da je njegova najvažnija poruka sadržana u svakodnevnom ponašanju. Manje ljutnje, više strpljenja, praštanja i pažnje prema ljudima oko sebe su vrednosti koje su važne tokom trajanja posta.

– Najbitnije je da svaki čovek koji želi da bude bolji, a to je i smisao našeg života, da se trudimo da ispravljamo ono što imamo u sebi, uzdržavajući se prvenstveno od mrsne hrane, da se trudimo da se uzdržavamo i od loših dela i misli. Možemo slobodno reći da su misli izvor, pre svega, svih loših dela, tako da ta duhovna borba je pre svega najbitniji element svakog posta i ovog. Jel menjajući sebe na bolje, drugi ljudi oko nas primete to i onda mi dajemo pravi primer. I onda i drugi ljudi tu kad primete, požele i oni, ako nisu već krenuli tim putem. Znači, najbitnije je da čovek želi da se menja na bolje – objašnjava Petković.

Za Božič se ne pripremamo samo kroz ono što jedemo, već i kroz ono što nosimo u sebi.

(RTV Pančevo/Pančevac)