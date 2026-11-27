Republička izborna komisija donela je rešenja o dodeli mandata članovima nacionalnih saveta albanske, bunjevačke i mađarske nacionalne manjine, nakon ponovljenog glasanja na pet biračkih mesta 22. novembra.

Kada je reč o albanskoj manjini, „Partija za demokratsko delovanje“ osvojila je 10 mandata, „Pokret za demokratski progres“ devet mandata, „Alternativa za promene“ pet mandata i „Demokratska partija“ pet mandata.

U nacionalnom savetu mađarske nacionalne manjine „Mađarska sloga“ osvojila je 25 mandata, dok je „Pokret za novi početak vojvođanskih Mađara“ dobio 10 mandata.

U nacionalnom savetu bunjevačke manjine lista „Dr Suzana Kujundžić Ostojić“ dobila je devet mandata, „Bunjevci ujedinjeno za Srbiju“ osam, a lista „Bunjevci za svoj identitet“ dva mandata.

Zamenik predsednik RIK-a Marko Janković podsetio je da se mandati dodeljuju kandidatima po rednim brojevima, u zavisnosti od broja ostvarenih mandata, kako to nalaže Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

RIK je juče usvojio izveštaj o rezultatima izbora ponovljenih 22. novembra, a rešenja o dodeli mandata za preostalih 18 nacionalnih saveta usvojila je 13. novembra.

Nacionalni saveti goranske i ruske manjine izabrani su i potvrđeni na elektorskim skupštinama 8. novembra.

U nacionalnom savetu bošnjačke manjine mandati su raspoređeni na sledeći način: „Čuvari Sandžaka“ 15, „Sandžačka demokratska partija – Elmir Habibović“ 13, „Usame Zukorlić – Pokret za ujedinjenje Bošnjaka“ sedam.

U nacionalnom savetu romske nacionalne manjine svih 35 mandata osvojila lista „Ujedinjeni Romi za Ujedinjenu Srbiju“.

Kada je reč o rumunskoj manjini, lista „Rumuni zajedno idemo napred“ osvojila je 13 mandata, a lista „Rumunska partija Rumuni pobeđuju“ 10 mandata.

Lista „Ujedinjeni Vlasi za ujedinjenu Srbiju“ osvojila je svih 23 mandata u nacionalnom savetu vlaške nacionalne manjine, a kada je reč o bugarskoj manjini mandate su dobile liste „To smo mi, prirodni pokret – Vladimir Zaharijev“ – devet, „Naš narod, naš glas, naša budućnost – Partija Bugara Srbije“ šest i „Demokratska partija Bugara Nebojša Ivanov“ četiri mandata.

Kada je reč o makedonskoj manjini, lista „Makedonci zajedno“ osvojila je devet mandata, „Za Makedonce pre svega“ pet mandata, „Demokratska partija Makedonaca – Zoran Peševski“ četiri, a lista „Makedonci u Srbiji“ jedan mandat.

Lista „Hrvatska nacionalna vizija“ osvojila je 16 mandata u nacionalnom savetu hrvatske nacionalne manjine, a kada je reč o aškalijskoj manjini, lista „Ujedinjene Aškalije za Srbiju – Aziz Emini“ osvojila je šest mandata, dok su po tri mandata dobile liste „Muhamet Behrami – Za napredak Aškalija“, „Aškalije za Ali Zajedno – Iljaz Ramadanović“ i „Ajnur Toplica – Naš glas, naša budućnost“.

U nacionalnom savetu grčke nacionalne manjine mandati su raspoređeni tako što je lista „Grci zajedno – Petar Rodifcis Nađ“ osvojila sedam mandata, dok su po četiri mandata pripala listama „Grci zajedno – Srcem za Srbiju“ i „Ujedinjeni Grci za Ujedinjenu Srbiju“.

Lista „Egipćani Srbije – Bajram Kruezi“ osvojila je svih 15 mandata u nacionalnom savetu egipatske nacionalne manjine.

Mandati za nacionalne savete nacionalnih manjina za rusku i goransku manjinu izabrani su 8. novembra putem elektorskih skupština.

Kada je reč o ruskoj nacionalnoj manjini 19 mandata pripalo je listi Milovana Ćurčića, a kada je reč o goranskoj, 15 mandata pripalo je listi Amira Kajkuša.

Na sednici RIK-a 8. novembra potvrđeni su mandati i za nacionalne savete nemačke, poljske, rusinske, slovačke, slovenačke, ukrajinske, crnogorske i češke manjine.

U nacionalnom savetu slovačke manjine 18 mandata pripalo je listi „Služimo samo slovačkom narodu“ (Matica slovačka u Srbiji – Juraj Červenak), dok je listi „Slovaci zajedno“ pripalo pet mandata.

Lista „Crnogorski elektori Srbije“ osvojila je 15 mandata u nacionalnom savetu crnogorske nacionalne manjine.

Lista „Jedinstveni“ (Dragoljub Malović) osvojila je osam mandata u nacionalnom savetu crnogorske nacionalne manjine, dok je u nacionalnom savetu rusinske manjine lista „Na talasu promena“ osvojila 14 mandata, „Rusini zajedno“ tri mandata i lista „Iskreno, za Rusinke i Rusine, prof. dr Mihajlo Fejsa“ dva mandata.

Kada je reč o češkoj nacionalnoj manjini, osam mandata je osvojila „Češka lista“, četiri mandata „Česi pobeđuju“ i tri mandata „Česi zajedno“, dok je u okviru ukrajinske manjine lista „Senjuk“ (Grupa birača Filip Pronek) osvojila osam mandata, a lista „Ujedinjeni“ sedam.

U nacionalnom savetu nemačke manjine svih 15 mandata osvojila je „Zajednička lista podunavskih Nemaca“, u nacionalnom savetu poljske manjine svih 15 mandata osvojila je lista „Poljska sloga“, a u nacionalnom savetu slovenačke manjine svih 15 mandata osvojila je lista „Slovenci zajedno“.

U Srbiji su registrovana ukupno 24 nacionalna saveta nacionalnih manjina, od kojih 23 manjinske zajednice biraju svoje savete na redovnim izborima, dok za jevrejsku zajednicu funkciju nacionalnog saveta po zakonu vrši Izvršni odbor Saveza jevrejskih opština Srbije.

(Tanjug/RTS)