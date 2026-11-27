Mitropolit bački Irinej sahranjen je u kripti Sabornog hrama u Novom Sadu. Kovčeg sa telom upokojenog mitropolita spušten je u beli mermerni grob preko koga je stavljena ploča na kojoj je zlatnim slovima ispisano njegovo ime.

Sahranom mitropolita Irineja završen je celodnevni molitveni ispraćaj kojem su prisustvovali brojni crkveni velikodostojnici, državni zvaničnici i ličnosti iz javnog zivota, rodbina i više hiljade vernika iz celog regiona.

Završni čin sahrane usledio je nakon litije koja je sa kovčegom upokojenog mitropolita prošla ulicama Novog Sada, od Almaškog hrama do Sabornog hrama. ​

Celodnevni ispraćaj mitropolita Irineja u Novom Sadu započeo je u ranim jutarnjim časovima u Almaškom hramu, gde su pokraj odra služeni zaupokojena liturgija i opelo koje je predvodio patrijarh srpski Porfirije.

Molitvenom ispraćaju prisustvovao je veliki broj arhijereja iz sestrinskih pravoslavnih crkava, među kojima su bili mitropolit čeških zemalja i Slovačke Rastislav, mitropolit volokolamski Antonije, mitropolit berlinski Marko, episkop štutgartski Jov, mitropolit krfski Nektarije, mitropolit prespansko-pelagonijski Petar i mitropolit strumički Naum.

Tokom trajanja liturgije i kretanja litije, saobraćaj u ovom delu Novog Sada bio je u potpunosti obustavljen.

Arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej preminuo je u utorak u jutarnjim časovima na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Na čelu Eparhije bačke bio je od 1990. godine.

(SPC/Tanjug/RTS)