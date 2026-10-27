Skrivene mane polovnjaka: Zašto je hladan start ključan pre kupovine





BEOGRAD – Kupovina polovnog automobila može doneti brojna neprijatna iznenađenja, čak i kada vozilo na prvi pogled izgleda besprekorno. Zbog toga stručnjaci savetuju da se najvažniji mehanički pregled obavi pre probne vožnje, odnosno tokom takozvanog hladnog starta – prvog pokretanja motora koji nije prethodno zagrevan. Topao motor može uspešno da sakrije različite kvarove jer se metalni delovi širenjem zaptivaju, a ulje ublažava neobične zvukove.

Prilikom hladnog starta, kupac treba da obrati pažnju na to da li starter ravnomerno okreće i da li automobil pali iz prve. Sporo okretanje može ukazivati na oslabljen akumulator ili problem sa anlaserom, dok lupanje i zveckanje (pogotovo lanaca kod dizel ili nemačkih vozila) jasno signaliziraju mehaničke probleme. Takođe, gust i uporan dim iz auspuha, za razliku od obične vodene pare tokom hladnih dana, može otkriti sagorevanje ulja ili gubitak rashladne tečnosti.

Ukoliko prodavac uporno izbegava da vam omogući pregled potpuno ohlađenog motora, to je razlog za dodatni oprez i detaljan pregled u nezavisnom servisu.

(Pančevac/Biz portal)