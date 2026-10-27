Komemoracija povodom smrti Darka Božovića 29. oktobra

Preminuo bivši ambasador SRJ Pavle Jevremović
13:07
27.10.2026
Komemoracija povodom smrti Darka Božovića Mačka, nekadašnjeg golmana Partizana i trenera golmana FK Železničar Pančevo, biće održana u četvrtak, 29. oktobra, sa početkom u 12 časova, u hotelu Tamiš u Pančevu.
Božović je preminuo u 48. godini života, ostavivši iza sebe bogatu fudbalsku karijeru. Dres Partizana nosio je od 2007. do 2010. godine, osvojivši tri titule prvaka Srbije i dva Kupa Srbije.
Tokom karijere nastupao je za brojne domaće klubove, a dva puta je branio i boje reprezentacije Crne Gore. Svoju trenersku karijeru završio je u Železničaru iz Pančeva, gde će ostati upamćen po svom radu i doprinosu klubu.
(RTV Pančevo)
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