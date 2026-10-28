Stigao novi cenovnik zimskih guma! Evo koliko košta ceo set



Zimske gume u Srbiji ovih dana mogu da se nađu već od 3.900 dinara po komadu, pa komplet od četiri košta oko 15.600 dinara bez servisa.

Cena zimskih pneumatika razlikuje se u zavisnosti od dimenzija, tehničkih karakteristika i ponude prodavaca. Za pojedine automobile manjih dimenzija dostupne su opcije koje ne prelaze 4.000 dinara po komadu.

Kod dimenzije 175/65 R14 cene povoljnijih modela kreću se od približno 3.900 do 5.500 dinara. Za pneumatike dimenzije 185/65 R15 najniže navedene cene počinju od oko 4.500 dinara, dok se za dimenziju 195/65 R15 iznos kreće od približno 4.900 dinara naviše.

Zbog toga je pre kupovine važno proveriti koja dimenzija odgovara automobilu, jer najjeftiniji model na tržištu ne mora nužno biti odgovarajući izbor za svako vozilo.

Koliko košta zamena sve četiri gume?

Vozači koji planiraju da promene komplet pneumatika trebalo bi da računaju na nekoliko različitih iznosa, u zavisnosti od odabranog modela.

Ako se pronađu gume po ceni od 3.900 dinara, komplet od četiri komada koštaće 15.600 dinara. Za modele čija je pojedinačna cena između 4.900 i 5.500 dinara, ukupan iznos za četiri pneumatika kreće se od 19.600 do 22.000 dinara.

Na ove iznose treba dodati montažu i balansiranje točkova, čija cena zavisi od vulkanizerskog servisa i dimenzija pneumatika. Zbog toga konačan trošak pripreme automobila za zimu može biti veći od same cene kupljenih guma.

Kada je pravo vreme za kupovinu zimskih guma?

Kraj oktobra i početak novembra period su kada mnogi vozači proveravaju stanje pneumatika i traže najpovoljnije ponude pred dolazak hladnijeg vremena.

U Srbiji je upotreba zimskih pneumatika obavezna od 1. novembra do 1. aprila kada na putevima ima snega, leda ili poledice. Zato je preporučljivo da vozači na vreme provere stanje postojećih guma i utvrde da li je potrebna zamena.

Za vozače koji žele da prođu što jeftinije, najvažnije je da pronađu odgovarajuće pneumatike po prihvatljivoj ceni, ali bez zanemarivanja bezbednosti tokom zimskih meseci.

(informer.rs)