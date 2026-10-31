Mališani u Pančevu dobili svoju prvu biblioteku

U vrtiću „Slavuj“, koji funkcioniše u okviru Predškolske ustanove „Dečja radost“ u Pančevu, uspešno je oformljena dečja biblioteka u holu objekta. Ovaj projekat realizovan je zahvaljujući bliskoj saradnji vaspitača i roditelja, koji su zajedničkim snagama obezbedili knjige i slikovnice različitog sadržaja sa ciljem da se ljubav prema čitanju i pisanoj reči razvija kod dece od najranijeg detinjstva, prenosi RTV Pančevo.

Biblioteka funkcioniše po jednostavnom i besplatnom principu „uzmi, pročitaj i vrati“. Svaka donirana knjiga nosi posvetu i prezime deteta koje ju je poklonilo, čime je klupska biblioteka dobila lični pečat svih generacija koje trenutno borave u vrtiću. Vaspitači ističu da će slikovnice i bajke pomoći deci da kroz maštu i razgovor sa roditeljima razvijaju govor i značajno obogate svoj rečnik.

Najmlađi polaznici vrtića „Slavuj“ nisu krili oduševljenje novim kutkom, a među najpopularnijim naslovima izdvojile su se priče o životinjama i klasične bajke poput „Pepeljuge“ i „Zlatokose“, koje im kod kuće najčešće čitaju roditelji, bake i deke.

„U saradnji sa roditeljima smo oformili biblioteku. Oni su imali zadatak da svako pokloni po jednu knjigu. Ta biblioteka će stajati ovde u holu i svaki roditelj sa detetom će imati priliku da uzme, ponese kući knjigu, pročita i vrati je. Mi čitamo deci svakodnevno, pred spavanje, i naravno priče koje su nam u sklopu raznih projekata koje radimo. Nadamo se da će ova naša biblioteka i ovaj projekat biti živ narednih godina”, izjavila je Dubravka Đorđević, glavni vaspitač u vrtiću „Slavuj“.

(Pančevac)