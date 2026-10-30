Pančevo domaćin 26. Etno glasa: Susreti izvornih pevačkih grupa od 6. novembra

U Pančevu će se od 6. do 8. novembra 2026. godine održati 26. „Etno glas”, tradicionalni susreti izvornih pevačkih grupa. Ovu prepoznatljivu manifestaciju zajednički organizuju Kulturno-umetničko društvo „Stanko Paunović” NIS RNP i Dom omladine Pančevo, uz zvaničnu podršku Grada Pančeva.

Ovogodišnji program okupiće renomirane muške i ženske pevačke grupe iz Beograda, Užica, Bačke Palanke i sa Kosova i Metohije. Glavni koncertni deo manifestacije zakazan je za 7. i 8. novembar u dvorani „Apolo”, dok će uvodni deo programa početi dan ranije u galeriji Doma omladine Pančevo. Tamo će 6. novembra biti otvorena izložba dečjih likovnih i ručnih radova, uključujući i radove sa tekstilnih radionica veza koje su mališani pohađali tokom letnjih etno-kampova.

„Etno glas” već više od četvrt veka igra ključnu ulogu u očuvanju srpske tradicionalne muzike, vokalnog nasleđa i nematerijalne kulturne baštine, uspešno povezujući starije čuvare tradicije sa novim generacijama.

„Festival je pokrenut pre 26 godina u cilju podrške pevačkim grupama mladih koje se bave negovanjem tradicionalnog pevanja. Od samog početka Dom omladine Pančevo i KUD ‘Stanko Paunović’ zajedno organizuju festival uz podršku grada Pančeva. Veoma je značajna, to je podrška mladima da istraju u očuvanju tradicije, jer to je nešto što nas čini prepoznatljivim u čitavom svetu”, izjavio je umetnički direktor KUD-a „Stanko Paunović” NIS RNP Dejan Trifunović.

(Pančevac/RTV Pančevo)