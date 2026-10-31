Očistite dimnjake i peći: Vatrogasci uputili apel

Sektor za vanredne situacije uputio je hitan apel građanima da pre početka grejne sezone provere grejna tela u svojim domovima i ponašaju se odgovorno kako bi se sprečili požari. Sa dolaskom hladnijih dana, komandant Vatrogasno-spasilačkog bataljona Pančevo Predrag Aničić upozorava da zanemarivanje ovih mera može ugroziti ljudske živote i imovinu, prenosi RTV Pančevo.

Vatrogasci naglašavaju da pripremu sistema za grejanje ne bi trebalo prepuštati slučaju, već da taj posao moraju obaviti stručna lica.

„Kao i svake godine, apelujemo na sugrađane da pre početka grejne sezone pripreme svoja grejna tela. To se odnosi pre svega na peći, kao i dimnjake i dimovodne kanale. Kotlove i peći treba da provere ovlašćeni serviseri, a dimnjake dimničari, kako bi ih očistili i pripremili za zimu“, ističe Predrag Aničić.

Posebna opasnost preti u prelaznom periodu kada se masovno koriste električne grejalice. Do požara najčešće dolazi usled preopterećenja elektroinstalacija, korišćenja neispravnih aparata, ali i nepažnje samih stanara.

„Grejna tela na struju su vrlo diskutabilna za ovaj prelazni period. Ljudi ih često ostavljaju bez nadzora ili ih prekrivaju raznoraznim materijalima da bi ih prosušili. To se onda zaboravi i vrlo često bude uzročnik požara“, upozorava komandant pančevačkog bataljona.

U slučaju da se požar ipak dogodi, ključna je brza i ispravna reakcija. Građani odmah treba da pozovu broj 193 i prate uputstva vatrogasno-spasilačke jedinice.

„Zakon nalaže da građani, ako požar mogu ugasiti sami bez opasnosti po sebe i okolinu, to i učine u njegovoj početnoj fazi. Ukoliko to nije moguće, savet je da se prostorija momentalno napusti i da se vrata obavezno zatvore za sobom, kako se vatra ne bi širila na ostale delove objekta“, zaključuje Aničić.

(Pančevac/RTV Pančevo)