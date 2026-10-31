Spremni za intervencije: Uspešno obučeno 20 vatrogasaca

PANČEVO – Gradski vatrogasni savez Pančevo uspešno je realizovao specijalizovanu obuku za korišćenje novog, savremenog vatrogasnog vozila, koje je nabavljeno u okviru međunarodnog projekta FIREGUARD.

Ova inicijativa ima za cilj značajno podizanje nivoa bezbednosti i brži odgovor na krizne situacije u Južnom Banatu.

Stručnu obuku je uspešno prošlo ukupno 20 polaznika. Među njima je bilo 17 aktivnih pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava sa teritorije Grada Pančeva, kao i tri predstavnika Javnog preduzeća „Vojvodinašume“.

Edukacija je bila fokusirana na unapređenje teorijskog znanja i praktičnih veština neophodnih za rukovanje naprednom opremom i vozilom, što će omogućiti znatno efikasnije i bezbednije delovanje tokom zahtevnih intervencija i gašenja požara na otvorenom prostoru.

(Pančevac/S.L)