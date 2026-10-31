Kubanski šampioni na tatamiju pančevačkog Tamiša

PANČEVO – Džudo klub „CBV Tamiš“ iz Pančeva ugostio je vrhunske sportske stručnjake i reprezentativce sa Kube, čime je još jednom potvrđeno da sport i znanje ne poznaju granice. Na zajedničkom treningu, pančevački džudisti imali su jedinstvenu priliku da uče od nekih od najboljih boraca i trenera na svetu, razmenjujući dragocena sportska iskustva.

Zajednički trening vodio je ugledni kubanski stručnjak Rafael Rubio Morales, trener sa bogatim međunarodnim iskustvom koji je u karijeri radio sa vrhunskim svetskim borcima, uključujući i Endija Grandu (Andy Granda), svetskog šampiona iz 2022. godine. Pored Moralesa, na tatamiju pančevačkog kluba našli su se i kubanski reprezentativci Omar Kruz Leon (Omar Cruz Leon) i Džonatan Lojnaz (Jonathan Loynaz), osvajači brojnih medalja na velikim međunarodnim takmičenjima, koji su nesebično podelili svoje veštine sa domaćim borcima.

„Ovakvi susreti donose mnogo više od sportskog znanja – donose nova poznanstva, osmehe i prijateljstva koja ne poznaju granice. Hvala našim gostima na sjajnoj energiji, nesebičnom deljenju znanja i zajedničkim trenucima na tatamiju ”, poručili su iz CBV Tamiš nakon završetka uspešnih priprema.

(Pančevac/S.L)