Brnabić: Predsednički izbori do 27. decembra, ako se forimra nova većina možda i pre

Predsednica Skupštine Srbije i vršilac dužnosti predsednika države Ana Brnabić kazala je danas da će predsednički izbori biti raspisani u skladu sa Ustavom do 27. decembra, ili će ako budu brzo formirane institucije funkciju v.d. predsednika preuzeti neko drugi.

„Brzo formiranje institucija u ovom trenutku je najvažnije, da oni koji su pobedili na izborima preuzmu odgovornost za to kako se živi u ovoj zemlji, pa ako se nastavi šikaniranje građana i teror nad građanima i nepoštovanje zakona i Ustava, onda da svi znamo ko je za to odgovoran“, izjavila je Brnabić ;na konferenciji za novinare u zgradi Predsedništva u Beogradu.Pozvala je novu vlast na poštovanje Ustava i da što pre formira organe vlasti pa da onda smenjuju ljude po zakonu.

„Preuzmite odgovornost, oni koji su pobedili na izborima neka sada preuzmu odgovornost, to je najmanje što je ova država zaslužila, niko nema prava da teroriše i šikanira ljude u ovoj zemlji“, navela je Brnabić.

Brnabić je pozvala na mir, a one koji su pobedili na izborima pozvala da preuzmu odgvornost i što pre formiraju organe vlasti i ne dozvole dalje nepostovanje i unižavanje Ustava i zakona ove zemlje.

„Ono čemu smo svedočili u poslednjih nekoliko dana, da budem precizna, od kada su proglašeni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora, dakle od večeri 25. oktobra, to čemu smo svi mi mogli da svedočimo, šta se dešavalo u ovoj zemlji, je apsolutno nedopustivo i ne sme da se nastavi”, rekla je Brnabić na konferenciji za novinare u Predsedništvu. Ona je pozvala sve na mir, dodajući da su neki pokazali apsolutnu neodgovornost u pobedi.

Ukazala je na upad na televiziju Informer, napad na Pink, privođenje i zadržavanje u pritvoru direktora Jovine gimnazije.

(Beta)