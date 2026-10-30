Jesenja deratizacija u Pančevu počinje 2. novembra

U Pančevu u ponedeljak, 2. novembra 2026. godine, počinje akcija jesenje sistematske deratizacije na teritoriji celog grada, saopšteno je iz nadležnih službi.

Ovu akciju sprovodiće preduzeće za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „EKO-SAN PLUS“ D.O.O., koje će raditi na suzbijanju štetnih glodara u cilju zaštite zdravlja građana i očuvanja komunalne higijene.

Sistematska deratizacija predstavlja redovnu zakonsku meru koja se sprovodi svake jeseni kako bi se kontrolisala populacija glodara i sprečilo širenje zaraznih bolesti. Stručne ekipe će na terenu postavljati specijalne preparate na mesta koja su najviše izložena riziku, pre svega u zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, oko kontejnera, na javnim površinama i u kanalima.

Nadležni apeluju na građane da omoguće nesmetan rad ekipama na terenu, kao i da se pridržavaju uputstava i ne diraju postavljene mamce kako bi akcija bila maksimalno bezbedna i efikasna.

(Pančevac)