Bez golova na Đačkom igralištu: Indeks i Dinamo podelili bodove

Fudbaleri novosadskog Indeksa i pančevačkog Dinama 1945 odigrali su meč bez golova (0:0) u okviru 10. kola Srpske lige Vojvodina.

Pred oko 200 gledalaca na Đačkom igralištu, viđena je dinamična i borbena utakmica u kojoj su mreže mirovale uprkos brojnim prilikama sa obe strane.

Domaći „studenti” su od samog starta krenuli ofanzivno, a u prvom poluvremenu ozbiljno su zapretili Lepojević i Alimpić, čiji je udarac zaustavio odlično postavljeni golman Pančevaca Andžić. Najizgledniju šansu u prvom delu igre propustio je Đ. Petrović u 31. minutu, kada je nakon centaršuta Prodanovića glavom šutirao pored stative.

U drugom poluvremenu Dinamo je pokazao zašto važi za ozbiljan i čvrst tim. Pančevci su u 64. minutu imali stopostotnu priliku nakon kontranapada, ali je Tričković šutirao pored praznog gola pošto je domaći golman Matić bio daleko istrčao. Već u sledećem napadu kapiten Indeksa je prebacio prečku, dok je u samoj završnici meča, u 90. minutu, Zličić glavom bio neprecizan i propustio šansu da Novosađanima donese sva tri boda.

(Pančevac)