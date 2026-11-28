Nakon 65. godine života ne postoji jedinstveno pravilo o učestalosti tuširanja, ali stručnjaci ističu da je kupanje nekoliko puta nedeljno sasvim dovoljno za održavanje optimalne higijene i zdravlja kože. Prečesto pranje vrelom vodom može dodatno isušiti zrelu kožu, dok se takozvani „miris starosti” ne može rešiti agresivnim sapunima jer je reč o prirodnom hemijskom procesu.

Prema pisanju mađarskog zdravstvenog portala Hazipatika, rutina pranja mora se prilagoditi individualnim potrebama, nivou aktivnosti i stanju kože. Kako starimo, lojne žlezde usporavaju rad, koža gubi prirodnu vlagu i ulja, te postaje znatno tanja i podložnija iritacijama i ekcemima. Zbog toga dermatolozi savetuju sledeća pravila za pravilnu negu u trećem dobu:

Učestalost i ciljano pranje: Kupanje celog tela preporučuje se dva do tri puta nedeljno. Ostalim danima dovoljno je svakodnevno parcijalno održavanje higijene ključnih zona, kao što su pazuh, intimna regija i stopala.

Temperatura i trajanje: Voda treba da bude mlaka do topla, nikako vruća, jer visoke temperature ubrzavaju dehidrataciju kože i mogu izazvati opekotine. Samo tuširanje ne bi trebalo da traje duže od pet do deset minuta.

Izbor kozmetike: Savetuje se upotreba blagih, pH-neutralnih i bezmirisnih sredstava za pranje koji ne narušavaju prirodnu barijeru kože.

Nega nakon tuširanja: Umesto grubog trljanja peškirom, kožu treba nežno osušiti tapkanjem. Odmah nakon toga, dok je koža još blago vlažna, obavezno je naneti hidratantnu kremu ili emolijens radi zadržavanja vlage.

Nauka iza „mirisa starosti”

Karakterističan, specifičan miris koji se često primećuje kod starijih osoba nema veze sa lošom higijenom. Naučna istraživanja pokazuju da telo nakon 40. godine života počinje prirodno da proizvodi hemijsko jedinjenje 2-nonenal, koje nastaje oksidacijom masnih kiselina na površini kože usled slabljenja njene antioksidativne odbrane.

Pošto ovo jedinjenje nije rastvorljivo u vodi, klasično trljanje običnim sapunom ga ne može u potpunosti ukloniti. Rešenje leži u adekvatnoj dehidrataciji organizma (unosu dovoljno tečnosti), redovnom provetravanju prostorija, pranju odeće i korišćenju namenskih blagih gelova koji neutrališu oksidaciju masnoća.

(Pančevac)