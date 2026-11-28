Gudački kvartet „Arko” započeo ciklus koncerata u Pančevu
18:00
28.11.2026
Kulturno-umetničko društvo „Stanko Paunović“ NIS-RNP organizuje koncert dečjih ansambala u nedelju, 29. novembra, u Dvorani Kulturnog centra Pančeva.
Publika će moći da prati program u dva termina – prvi koncert počinje u 17 časova, dok je drugi zakazan za 19.30.
Bogat program i brojni učesnici
Kako najavljuju iz Kulturnog centra Pančeva, na ovoj manifestaciji nastupiće veliki broj sekcija i grupa ovog društva:
Narodni orkestar,
Škola tambure i frule,
Folklorno zabavište,
izdvojeno odeljenje pri OŠ „Miroslav Antić“,
izdvojeno odeljenje pri OŠ „Sveti Sava“,
izdvojeno odeljenje pri Domu kulture „Vuk Karadžić“ u Omoljici,
Škola folklora nižih razreda,
dečji ansambli nižih razreda (grupe A i B),
pripremna grupa viših razreda i dečji ansambl viših razreda,
Omladinski ansambl i Prvi izvođački ansambl.
(Pančevac)