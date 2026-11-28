Kulturno-umetničko društvo „Stanko Paunović“ NIS-RNP organizuje koncert dečjih ansambala u nedelju, 29. novembra, u Dvorani Kulturnog centra Pančeva.

Publika će moći da prati program u dva termina – prvi koncert počinje u 17 časova, dok je drugi zakazan za 19.30.

Bogat program i brojni učesnici

Kako najavljuju iz Kulturnog centra Pančeva, na ovoj manifestaciji nastupiće veliki broj sekcija i grupa ovog društva:

Narodni orkestar,

Škola tambure i frule,

Folklorno zabavište,

izdvojeno odeljenje pri OŠ „Miroslav Antić“,

izdvojeno odeljenje pri OŠ „Sveti Sava“,

izdvojeno odeljenje pri Domu kulture „Vuk Karadžić“ u Omoljici,

Škola folklora nižih razreda,

dečji ansambli nižih razreda (grupe A i B),

pripremna grupa viših razreda i dečji ansambl viših razreda,

Omladinski ansambl i Prvi izvođački ansambl.

(Pančevac)

