Pančevo Sportska dešavanja

Pet medalja za džudiste Dinama u Brusu i Bečeju

20:48

01.11.2026

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Foto: DžK Dinamo

Džudisti pančevačkog Dinama ostvarili su izuzetan uspeh tokom proteklog vikenda, osvojivši ukupno pet medalja na međunarodnim turnirima u Brusu i Bečeju. Pančevački takmičari su pokazali visoku efikasnost i stopostotan učinak, s obzirom na to da su se svi prijavljeni borci okitili odličjima na oba takmičenja.

Prvog dana vikenda, u subotu 31. oktobra, na međunarodnom turniru „Trofej Centralne Srbije 2026” u Brusu, nastupilo je 220 takmičara iz 36 klubova i četiri države. Džudo klub Dinamo predstavljala su tri takmičara i svi su osvojili medalje:
  • Lena Ivanović – zlatna medalja (kategorija starije poletarke do 43 kg)
  • Luka Ivanović – srebrna medalja (kategorija mlađi dečaci do 66 kg)
  • Hristina Dimitrijevski – bronzana medalja (kategorija starije devojčice do 48 kg)

Već narednog dana, u nedelju 1. novembra, pančevačke džudistkinje su produžile za Bečej na jak međunarodni turnir „Željko Nikolić 2026”.

Foto: DžK Dinamo

U konkurenciji od čak 465 takmičara iz 53 kluba i devet zemalja, Dinamo je imao dve predstavnice koje su, uprkos umoru od prethodnog dana, ponovo stigle do postolja:

Hristina Dimitrijevski – srebrna medalja (kategorija starije devojčice do 44 kg)
Lena Ivanović – bronzana medalja (kategorija starije poletarke do 43 kg)

Iz kluba ističu da su devojke pokazale izuzetnu borbenost na strunjači u Bečeju, gde su nakon teških borbi poklekle tek u odlučujućim mečevima za zlato, i to u produžecima, odnosno na „zlatni bod”.
(Pančevac/S.L)

 

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Džudo Džudo klub Dinamo Pančevo Trofej Centralne Srbije turnir Bečej

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