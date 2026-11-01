Pet medalja za džudiste Dinama u Brusu i Bečeju

Džudisti pančevačkog Dinama ostvarili su izuzetan uspeh tokom proteklog vikenda, osvojivši ukupno pet medalja na međunarodnim turnirima u Brusu i Bečeju. Pančevački takmičari su pokazali visoku efikasnost i stopostotan učinak, s obzirom na to da su se svi prijavljeni borci okitili odličjima na oba takmičenja.

Prvog dana vikenda, u subotu 31. oktobra, na međunarodnom turniru „Trofej Centralne Srbije 2026” u Brusu, nastupilo je 220 takmičara iz 36 klubova i četiri države. Džudo klub Dinamo predstavljala su tri takmičara i svi su osvojili medalje:

Lena Ivanović – zlatna medalja (kategorija starije poletarke do 43 kg)

Luka Ivanović – srebrna medalja (kategorija mlađi dečaci do 66 kg)

Hristina Dimitrijevski – bronzana medalja (kategorija starije devojčice do 48 kg)

Već narednog dana, u nedelju 1. novembra, pančevačke džudistkinje su produžile za Bečej na jak međunarodni turnir „Željko Nikolić 2026”.

U konkurenciji od čak 465 takmičara iz 53 kluba i devet zemalja, Dinamo je imao dve predstavnice koje su, uprkos umoru od prethodnog dana, ponovo stigle do postolja:

Hristina Dimitrijevski – srebrna medalja (kategorija starije devojčice do 44 kg)

Lena Ivanović – bronzana medalja (kategorija starije poletarke do 43 kg)

Iz kluba ističu da su devojke pokazale izuzetnu borbenost na strunjači u Bečeju, gde su nakon teških borbi poklekle tek u odlučujućim mečevima za zlato, i to u produžecima, odnosno na „zlatni bod”.

(Pančevac/S.L)