Pet medalja za džudiste Dinama u Brusu i Bečeju

Preokret Omoljčana u Sakulama: Mladost srušila Borac
20:58
01.11.2026
Džudisti pančevačkog Dinama ostvarili su izuzetan uspeh tokom proteklog vikenda, osvojivši ukupno pet medalja na međunarodnim turnirima u Brusu i Bečeju. Pančevački takmičari su pokazali visoku efikasnost i stopostotan učinak, s obzirom na to da su se svi prijavljeni borci okitili odličjima na oba takmičenja.
Već narednog dana, u nedelju 1. novembra, pančevačke džudistkinje su produžile za Bečej na jak međunarodni turnir „Željko Nikolić 2026”.
U konkurenciji od čak 465 takmičara iz 53 kluba i devet zemalja, Dinamo je imao dve predstavnice koje su, uprkos umoru od prethodnog dana, ponovo stigle do postolja:
Hristina Dimitrijevski – srebrna medalja (kategorija starije devojčice do 44 kg)
Lena Ivanović – bronzana medalja (kategorija starije poletarke do 43 kg)
Iz kluba ističu da su devojke pokazale izuzetnu borbenost na strunjači u Bečeju, gde su nakon teških borbi poklekle tek u odlučujućim mečevima za zlato, i to u produžecima, odnosno na „zlatni bod”.
(Pančevac/S.L)