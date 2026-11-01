Pančevo Sportska dešavanja

Preokret Omoljčana u Sakulama: Mladost srušila Borac

20:58

01.11.2026

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Fudbaleri Mladosti iz Omoljice ostvarili su važnu pobedu na gostovanju Borcu iz Sakula rezultatom 2:1, u utakmici 11. kola Vojvođanske fudbalske lige Istok, odigranoj pred oko 200 gledalaca.

Domaći sastav prvi je stigao do prednosti, pošto je Turkalj u 12. minutu zatresao mrežu gostiju i doneo Borcu vođstvo.

Ipak, Mladost je uspela da se vrati u utakmicu pre odlaska na odmor. Lukić je u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena pogodio za 1:1, pa su ekipe na pauzu otišle rezultatski izjednačene.

Potpuni preokret usledio je u 68. minutu, kada je Mišović postigao pogodak za 2:1 i doneo prednost gostima iz Omoljice.

Mladost je do kraja susreta uspela da sačuva vođstvo i osvoji sva tri boda na gostovanju direktnom konkurentu na tabeli.

Kako se navodi na zvaničnom sajtu Mladosti iz Omoljice, gostujuća ekipa prikazala je hrabru, pametnu i disciplinovanu igru, koja je na kraju nagrađena važnom pobedom.

Nakon 11. kola Mladost zauzima sedmo mesto sa 16 bodova, dok je Borac iz Sakula osmi, takođe sa 16 bodova.

(Pančevac)

Tagovi

FK Borac Sakule FK Mladost Omoljica Fudbal Južni Banat Vojvođanska liga Istok

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