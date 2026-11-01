Preokret Omoljčana u Sakulama: Mladost srušila Borac

Fudbaleri Mladosti iz Omoljice ostvarili su važnu pobedu na gostovanju Borcu iz Sakula rezultatom 2:1, u utakmici 11. kola Vojvođanske fudbalske lige Istok, odigranoj pred oko 200 gledalaca.

Domaći sastav prvi je stigao do prednosti, pošto je Turkalj u 12. minutu zatresao mrežu gostiju i doneo Borcu vođstvo.

Ipak, Mladost je uspela da se vrati u utakmicu pre odlaska na odmor. Lukić je u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena pogodio za 1:1, pa su ekipe na pauzu otišle rezultatski izjednačene.

Potpuni preokret usledio je u 68. minutu, kada je Mišović postigao pogodak za 2:1 i doneo prednost gostima iz Omoljice.

Mladost je do kraja susreta uspela da sačuva vođstvo i osvoji sva tri boda na gostovanju direktnom konkurentu na tabeli.

Kako se navodi na zvaničnom sajtu Mladosti iz Omoljice, gostujuća ekipa prikazala je hrabru, pametnu i disciplinovanu igru, koja je na kraju nagrađena važnom pobedom.

Nakon 11. kola Mladost zauzima sedmo mesto sa 16 bodova, dok je Borac iz Sakula osmi, takođe sa 16 bodova.

(Pančevac)