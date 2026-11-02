Devet medalja za džudiste Akademije Jočić u Brusu i Bečeju

Džudisti Džudo kluba Akademija Jočić iz Starčeva ostvarili su izuzetan uspeh proteklog vikenda, osvojivši ukupno devet medalja na jakim međunarodnim turnirima u Brusu i Bečeju. Predvođeni trenerom Markom Jočićem, starčevački akademci su tokom dva takmičarska dana pokazali vrhunsku formu u sve tri uzrasne kategorije (U10, U12 i U14).

Prvog dana vikenda, u subotu 31. oktobra, klub je sa 9 takmičara nastupio na „Trofeju Centralne Srbije” u Brusu, gde je učešće uzelo 218 boraca iz cele zemlje. Starčevci su osvojili čak sedam odličja. Zlatne medalje pripale su Filipu Jeliću (U10) i Nikoli Maletiću (U12). Srebrne medalje osvojili su Uroš Stojanović (U10), Maša Poljak (U10) i Vojin Urošev (U12), dok su se bronzom okitili Petar Stojanović (U10), Radan Čigoja (U12) i Nikolija Ivković (U14). Stefan Petrov (U10) zauzeo je plasman na sedmo mesto.

Već u nedelju, 1. novembra, ekipa je u istom sastavu, pojačana Nenadom Zdravkovićem i Petrom Stankovićem, nastupila na izuzetno jakom 28. međunarodnom i 18. memorijalnom turniru „Željko Nikolić” u Bečeju. U konkurenciji 447 takmičara iz 53 kluba i devet država (Srbija, Republika Srpska, Slovenija, Slovačka, Hrvatska, Mađarska, Ukrajina, Češka i Azerbejdžan), Akademija Jočić je osvojila još pet medalja.

Srebrna odličja u Bečeju zaslužili su Filip Jelić (U10), Nikola Maletić (U12) i Radan Čigoja (U12), dok su bronze osvojili Vojin Urošev (U12) i Nikolija Ivković (U14). Visoke plasmane ostvarili su Maša Poljak i Nenad Zdravković zauzevši peta mesta, dok su Uroš Stojanović, Stefan Petrov i Petar Stanković takmičenje završili na devetoj poziciji. Iz kluba poručuju da odmah nastavljaju sa predanim treninzima kako bi zadržali visok nivo rezultata i na narednim turnirima.

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(Pančevac)