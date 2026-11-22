Pročitajte šta nam zvezde savetuju za sutrašnji dan 22.11.2026 vezano za posao, ljubav i zdravlje.

Ovan

Posao: Nedelju posvetite privatnim obavezama i planiranju, a ako budete radili, izbegavajte rasprave i ishitrene odluke.

Ljubav: U vezi će biti važno da ne insistirate da sve bude po vašem, jer tvrdoglavost može pokvariti lepe trenutke. Slobodni bi mogli da započnu zanimljiv razgovor preko prijatelja ili u neformalnom društvu.

Zdravlje: Moguća je pojačana napetost i umor.

Bik

Posao: Dan je pogodan za odmor i porodične planove, a poslovne odluke ostavite za drugi dan.

Ljubav: U partnerskim odnosima biće više topline, ali i potreba da se razjasni nešto što vas već neko vreme opterećuje. Slobodni bi mogli da privuku pažnju osobe koja im je već poznata, kroz spontanu poruku ili susret.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Blizanci

Posao: Odmarajte se i pripremite za novu sedmicu, a ako pak radite, proverite svaki dogovor.

Ljubav: Zauzeti bi mogli da otvore važnu temu koju su ranije izbegavali, ali razgovor vodite bez sumnjičenja. Slobodnima se može javiti neko iz prošlosti ili osoba s kojom su ranije izgubili kontakt.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna i rasterećenja, ne zanemarujte signale iscrpljenosti.

Rak

Posao: Posvetite se prijateljima i planovima za budućnost, bez preuzimanja obaveza koje ne možete da ispunite.

Ljubav: U vezi će vam prijati zajednički izlazak ili planiranje nečega što vas oboje raduje. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga preko prijatelja ili grupe kojoj pripadaju.

Zdravlje: Energija može varirati, pa nemojte pretrpavati dan obavezama.

Lav

Posao: Razmišljajte o narednim poslovnim potezima, ali izbegavajte sukobe i preterano dokazivanje.

Ljubav: Zauzeti će želeti više pažnje i potvrde, ali je važno da isto pružite partneru. Slobodni bi mogli da se zainteresuju za osobu koju upoznaju u profesionalnom ili javnom okruženju.

Zdravlje: Ne trošite energiju preko granice; odmor će vam pomoći da povratite snagu.

Devica

Posao: Dan iskoristite za učenje i planiranje, a važne odluke donosite tek nakon provere informacija.

Ljubav: Zauzeti bi mogli da razgovaraju o planu za neko zajedničko putovanje. Slobodni mogu započeti dopisivanje preko interneta.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Vaga

Posao: Pregledajte zajedničke troškove i finansijske obaveze, ali konačne odluke ostavite za naredne dane.

Ljubav: U vezi će bliskost biti važna, ali izbegavajte ljubomoru i preispitivanje svake partnerove reči. Slobodni bi mogli da osete snažnu privlačnost prema nekome ko im deluje tajanstveno.

Zdravlje: Obratite pažnju na ravnotežu između aktivnosti i odmora; nemojte ignorisati umor.

Škorpija

Posao: Dogovori i saradnje biće u fokusu, kompromis će vam doneti više koristi nego insistiranje na svom.

Ljubav: Partnerski odnosi mogu biti intenzivni, ali samo iskren razgovor pomoći će da se razjasni ono što je ostalo nedorečeno.

Zdravlje: Moguća je psihofizička napetost, prijaće vam šetnja.

Strelac

Posao: Sredite svakodnevne obaveze i pripremite raspored za novu sedmicu, bez preuzimanja previše posla.

Ljubav: Zauzeti mogukroz male gestove i praktičnu pomoć pokazati dragoj osobi koliko im je stalo. Slobodni bi mogli da primete nekoga u svakodnevnom okruženju, tokom kupovine, obavljanja obaveza ili aktivnosti vezanih za zdravlje i rekreaciju.

Zdravlje: Vodite računa o ritmu i ne iscrpljujte se.

Jarac

Posao: Posvetite se kreativnim idejama i nekom hobiju, umesto da sebi namećete poslovne obaveze.

Ljubav: Zauzeti mogu uneti više spontanosti i romantike u odnos. Slobodni bi mogli da dožive prijatno iznenađenje kroz izlazak, kulturni događaj ili kontakt s osobom koja deli njihova interesovanja.

Zdravlje: Prijaće vam umerena fizička aktivnost i boravak na svežem vazduhu.

Vodolija

Posao: Porodične i kućne obaveze zahtevaće više pažnje, rešavajte ih bez nepotrebnih rasprava.

Ljubav: Zauzeti će želeti više vremena nasamo sa partnerom, ali povedite računa da ne reagujete preosetljivo.

Zdravlje: Moguća je unutrašnja napetost, napravite pauzu od buke i previše stimulacije.

Ribe

Posao: Razgovori i kratki dogovori mogu biti korisni, ali proverite detalje pre nego što nešto obećate.

Ljubav: Zauzeti bi mogli da poprave raspoloženje iskrenim razgovorom ili zajedničkim kratkim izlaskom. Slobodni imaju mogućnost zanimljivog poznanstva tokom kraćeg puta, u komšiluku ili preko društvenih mreža.

Zdravlje: Vrlo dobro.

(Astroputnik)