Većina vlasnika pasa je verovatno naišla na to da njihov pas stavlja šapu na njih. Stručnjak je objasnio šta vam pas time možda pokušava reći, piše Southern Living.

Pokazuje ljubav

Ako vaš pas stavi šapu na vas, to može biti njegov način da kaže: „Volim te.“

– Stavljajući šapu na vas dok ga mazite, on produžava kontakt i uzvraća pažnju – objasnila je dreserka pasa pomagača Rebeka Forest.

Životinja je zabrinuta

Iako se ovaj gest može tumačiti kao znak ljubavi, dodirivanje šapom može biti povezano i sa drugim osećanjima, uključujući anksioznost.

– Obratite pažnju na ostatak govora tela vašeg psa – savetuje Forest.

Ako vaše štene pokazuje znake anksioznosti, kao što su oblizivanje usana, zevanje i spuštene uši, to može značiti da se oseća nesigurno i da traži utehu i bliskost.

Ljubimac je gladan

Znaci da je vaš pas gladan mogu uključivati kruženje oko vas, lajanje ili guranje činije sa hranom, pažljivo posmatranje i praćenje, lizanje i žvakanje predmeta, povećanu budnost ili cviljenje.

Pas nešto želi

Kada vaš pas stavi šapu na vas, možda pokušava da vam kaže da želi da se igra, da treba da izađe napolje, da mu dopunite činiju sa vodom ili da mu dodate igračku koja mu je van domašaja.

U većini slučajeva možete tačno protumačiti šta vam pas poručuje na osnovu njegovog celokupnog ponašanja.

Kako se navodi u tekstu, razumevanje razloga zbog kojih vaš pas stavlja šapu na vas pomoći će vam da bolje komunicirate sa svojim četvoronožnim prijateljem.

(magazin/novosti.rs)