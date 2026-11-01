Džez festival u Pančevu: Muzičke zvezde oduševile publiku

Dvadeset deveti svečano je otvoren nastupom italijanskog dua koji čine saksofonista Frančesko Kafizo i pijanista Mauro Skjavone. Kafizo, nekadašnje čudo od deteta koje je sa samo 14 godina osvojilo evropske scene, iza sebe ima bogatu karijeru tokom koje je nastupao i na inauguraciji američkog predsednika Baraka Obame, a odlukom zvaničnog Rima proglašen je i za ambasadora italijanske muzike u svetu.

„Drago mi je što nastupamo u Pančevu. Mauro Skjavone i ja delili smo pozornice širom sveta. Večeras su na repertoaru moje kompozicije, uglavnom muzika inspirisana Sicilijom odakle potičem. Srećan sam što delim binu sa Maurom i što sam drugi put ovde”, istakao je Frančesko Kafizo.

Prve festivalske večeri pančevačka publika je imala priliku da uživa i u nastupu trija legendarnog američkog gitariste Bila Frisela, koji slovi za jednog od najuticajnijih muzičara današnjice. Drugo veče donelo je domaći zvuk uz niški sastav Eyot, koji uspešno gradi veliku međunarodnu karijeru.

„Ove godine na našem festivalu boje srpskog džeza brani sastav Eyot iz Niša. Oni su naš najpotentniji bend na svetskoj sceni, imaju više od 500 nastupa u 25 zemalja. Njihov bend lider Dejan Ilić uspeva da napravi fuziju skandinavske pijanističke škole Esbjorna Svensona i uticaja balkanskog folklora”, izjavio je Boban Tanasijević, urednik muzičkog programa Kulturnog centra Pančevo.

Na ovogodišnjoj manifestaciji nastupa i čuveni kubanski pijanista Alfredo Rodriges, poznat po virtuoznom spoju tradicije i savremenog džeza. Završnica festivala rezervisana je za međunarodni trio Shortcuts, kao i za američkog saksofonistu Ajsaju Kolijera, čiji je program posvećen stogodišnjici rođenja džez velikana Džona Koltrejna.

(Pančevac/RTV)