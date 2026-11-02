Snaga cveta kad podrška raste: Karavan stiže u Pančevo

Nakon uspešnog obilaska sedam mesta širom Južnog Banata, karavan posvećen mentalnom zdravlju onkoloških pacijenata stigao je do svoje završne stanice – Pančeva. Udruženje obolelih od multiplog mijeloma Srbije, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Pančevo i cvećarom „Nađin kutak”, poziva javnost na predavanje i radionice u okviru projekta „Snaga cveta kad podrška raste”. Skup će se održati u sredu, 4. novembra 2026. godine, u prostorijama Gradskog Hab-a u Ulici Dimitrija Tucovića 9, sa početkom u 17 časova.

Ove aktivnosti su prvenstveno namenjene onkološkim i hematoonkološkim pacijentima, kao i članovima njihovih porodica. Program obuhvata zdravstvenu edukaciju pod nazivom „Zajedno protiv malignih bolesti”, koju vodi prim. dr Aleksandra Perović, specijalista socijalne medicine iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo. Nakon toga, uslediće psihoonkološka radionica pod vođstvom Sandre Bijelac, psihoonkološkinje Udruženja obolelih od multiplog mijeloma Srbije, dok je za sam kraj predviđena kreativna radionica „Hajde da cvetamo zajedno”, koju vodi Tanja Ivanovski iz cvećare „Nađin kutak”.

Projekat se realizuje uz podršku Sidro fondacije, a karavan je od aprila ove godine obišao Kačarevo, Jabuku, Dolovo, Opovo, Starčevo, Banatsko Novo Selo i Banatski Karlovac, obuhvativši više od 150 pacijenata i njihovih pratilaca. Akciju su zvanično podržali i domovi zdravlja u Pančevu, Opovu i Alibunaru.

„Dosadašnje aktivnosti imale su izuzetno pozitivne povratne informacije od strane učesnika u svim mestima, pa se iskreno nadamo da ćemo u budućnosti nastaviti sa ovim radom u gradu Pančevu i u ostalim opštinama Južnobanatskog okruga”, poručuju realizatori ovog projekta.

Organizatori upućuju otvoren poziv svim pacijentima i članovima porodica iz Pančeva i okolnih sela da se pridruže ovom značajnom skupu i dobiju dragocenu stručnu podršku.

(Pančevac)