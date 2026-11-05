Novembar je idealan za ove baštenske poslove

Iako se čini da je sezona u bašti završena, novembar je mesec za sadnju, orezivanje i pripremu zemljišta. Britovsko kraljevsko hortikulturno društvo (RHS) navodi da je sada pravo vreme za sadnju voćaka i žbunja, sve dok zemljište nije smrznuto ili previše natopljeno vodom.

Kraći dani i hladnija jutra mnoge navode da odlože baštenski alat do proleća. Ipak, poslovi koji se obave u ovom periodu olakšavaju početak nove sezone i štite biljke od mrazeva koji tek dolaze.

Sadnja voćaka i živih ograda

U ovo doba godine u rasadnicima se mogu pronaći sadnice voćaka, žbunja i biljaka za žive ograde sa golim korenom, odnosno bez korenove bale sa zemljom. RHS savetuje da se takve sadnice posade što pre nakon kupovine kako se koren ne bi osušio. Za sadnju treba izabrati dan kada zemljište nije smrznuto niti previše vlažno.

Lukovice za proleće

Novembar je takođe idealan mesec za sadnju prolećnih lukovica u cvetne leje i saksije. Među poslovima koje RHS preporučuje za novembar i decembar nalaze se sadnja lukovica, uzimanje reznica, priprema zemljišta, kao i sadnja voćaka, žbunja i ruža sa golim korenom.

Orezivanje i deljenje trajnica

Kada voćke odbace lišće, može se početi sa zimskim orezivanjem. Stručnjaci RHS-a u ovom periodu preporučuju i vađenje i deljenje zeljastih trajnica, orezivanje, uzimanje reznica i negu zimskog povrća. Deljenjem preraslih trajnica podstiče se njihov novi rast, a od jedne biljke može se dobiti nekoliko novih.

Zaštita biljaka i baštenskog alata

Pre prvih jačih mrazeva osetljive biljke treba zaštititi, dok one koje se nalaze u saksijama treba premestiti na zaklonjeno mesto. RHS među novembarske baštenske poslove ubraja i zaštitu biljaka i održavanje alata. Baštenski alat je dobro očistiti, osušiti i odložiti na suvo mesto kako bi bio spreman za novu sezonu u proleće.

(alo.rs)