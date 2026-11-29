Božićna zvezda svojim raskošnim crvenim listovima najavljuje dolazak praznika i čim se pojavi u cvećarama i na pijacama, postaje jedan od najprepoznatljivijih simbola decembarskog uređenja doma.

Božićna zvezda svojim raskošnim crvenim listovima najavljuje dolazak praznika i čim se pojavi u cvećarama i na pijacama, postaje jedan od najprepoznatljivijih simbola decembarskog uređenja doma.

Iako se najčešće bira zbog intenzivne crvene boje, ovaj cvet može se pronaći i u drugim nijansama, poput žute, roze, šarene ili crveno-bele. Proizvođač cveća Igor Vujić ističe da je crvena ipak ostala najtraženija među kupcima.

„Postoje i druge boje i različite nijanse crvene, ali je najatraktivnija ova klasična crvena, pa smo se i ove godine opredelili da nju najviše radimo“, kaže Vujić za TV Pančevo.

Da bi božićna zvezda uopšte dobila svoju prepoznatljivu boju i zadržala lepotu, potrebno joj je posvetiti posebnu pažnju još tokom uzgoja u plastenicima.

Ova biljka potiče iz tropskih šuma Amazonije, zbog čega tokom leta zahteva veliku vlažnost i redovno orošavanje, dok u jesen traži specifičan režim svetlosti i toplote.

„Njoj je potreban kraći dan, a duža ноћ da bi mogla da procveta i pocrveni, za šta joj od ravnodnevnice treba oko sedam do osam nedelja, u zavisnosti od vrste. Ono što je takođe važno jeste temperatura, koja u tom periodu ne sme da padne ispod 15 stepeni ni danju ni noću“, objašnjava Vujić.

Kada božićnu zvezdu donesemo u stan, važno je znati da ona ne podnosi hladnoću i promaju, ali joj podjednako smetaju prevelika toplota i prekomerno zalivanje. Idealna temperatura za ovu biljku u fazi cvetanja je između 15 i 18 stepeni.

„Problem je što su naše prostorije uglavnom toplije od 18 stepeni. Zato je jedini savet da biljka ne bude na direktnom udaru toplote, odnosno da ne stoji na prozoru iznad radijatora. U suprotnom, prvo će odbaciti donje zeleno lišće, a kasnije će ostati samo crveno. Potrebni su joj umereno zalivanje, umerena temperatura i mesto dalje od izvora toplote“, savetuje Igor Vujić.

Božićna zvezda je višegodišnja biljka koja mora da se čuva u zatvorenom prostoru, jer napolju ne bi izdržala temperature ispod 10 stepeni. Uz pravilnu negu, ona može ostati ukras u domu dugo nakon što prođu novogodišnji i božićni praznici.

(Pančevac/RTV Pančevo)