Kalas: Usklađenost sa spoljnom politikom je važna, nova vlada Srbije prvo da se formira

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da je usklađenost zemalja kandidata sa spoljnom politikom EU veoma važno pitanje i da je srećna da je velika većina zemalja usklađena sa EU po tom pitanju, bez obzira na to što je nekima od njih veoma teško.

Ona je to rekla na konferenciji za novinare u Briselu i dodala da što se tiče vlade Srbije, EU najpre očekuje da se ona formira.

„Zatim ćemo mi stupiti u kontakt s njima da vidimo šta oni misle o tome, šta i kako dalje u ovom procesu“, rekla je Kalas.

Na pitanje albanskih novinara kada planira da organizuje novu rundu dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou, Kalas je rekla da se naporno radi na tome, ali da su izbori na obe strane omele taj proces.

(Tanjug)