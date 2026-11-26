Prosečna neto zarada u Srbiji u septembru 2026. godine iznosila je 119.335 dinara, odnosno 1.014 evra, što je nominalno 9,3 odsto, a realno pet odsto više nego u istom mesecu prošle godine.

Ipak, medijalna zarada od 94.829 dinara (806 evra) pokazuje da je polovina zaposlenih primila manje od tog iznosa, piše Dnevnik.rs.

U prvih devet meseci ove godine prosečne neto zarade bile su veće 11,2 odsto nominalno, odnosno 8,2 odsto realno u poređenju sa istim periodom 2025. godine.

Prosečna zarada u Srbiji 119.335 dinara, odnosno 1.014 evra, što je realno pet odsto više nego u istom mesecu lane

U Vojvodini je septembarska prosečna neto plata iznosila 112.691 dinar (958 evra), što je oko 6.600 dinara, odnosno 56 evra manje od republičkog proseka. Među gradovima i opštinama Pokrajine velike su razlike, pa su primanja u Novom Sadu za više od 41.000 dinara, odnosno oko 350 evra, veća nego u Malom Iđošu, gde je zabeležena najniža prosečna zarada.

112.691 dinar (958 evra) prosečna plata u Vojvodini

Najviše su zarađivali zaposleni u Novom Sadu, sa prosečnih 134.772 dinara (1.146 evra). Slede Pančevo sa 119.096 dinara (1.012 evra), Inđija sa 114.626 (974 evra), Vršac sa 112.900 (960 evra) i Stara Pazova sa 111.724 dinara (950 evra). Preko 900 evra zarađivali su i zaposleni u Sremskim Karlovcima (937 evra), Zrenjaninu (921 evro), Sremskoj Mitrovici (915 evra), Pećincima (903 evra), Subotici (902 evra) i Rumi (901 evro).

Vodi južna Bačka

Posmatrano po regionima, najviše prosečne neto zarade u Vojvodini ima Južnobački region, 123.076 dinara (1.046 evra). Slede Južnobanatski sa 111.976 dinara (952 evra), Sremski sa 108.584 (923 evra), Srednjobanatski sa 105.296 (895 evra), Severnobački sa 104.476 (888 evra), Severnobanatski sa 100.806 (857 evra) i Zapadnobački region sa 98.544 dinara (838 evra). U Južnobačkom regionu, pored Novog Sada, izdvajaju se Temerin i Bačka Palanka, dok su najniža primanja u Baču. U Južnom Banatu najviše zarađuju zaposleni u Pančevu i Vršcu, a najmanje u Beloj Crkvi i Kovačici. U Sremu prednjače Inđija i Stara Pazova, dok je najniži prosek u Irigu. U Srednjem Banatu najveće zarade ima Zrenjanin, a najmanje Novi Bečej. U Severnoj Bačkoj Subotica je ispred Bačke Topole i Malog Iđoša, dok je u Severnom Banatu najbolji prosek u Kikindi, a najniži u Adi. Zapadnobački region jedini je u Vojvodini u kojem je prosečna neto zarada bila ispod 100.000 dinara. Sombor je sa 100.209 dinara ipak prešao tu granicu, dok su u Apatinu, Kuli i Odžacima prosečna primanja bila niža.

U grupi opština sa prosečnim primanjima većim od 100.000 dinara nalaze se još Kikinda sa 103.854 dinara (883 evra), Temerin sa 102.908 (875 evra), Bačka Palanka sa 102.881 (874 evra), Senta sa 102.653 (873 evra), Beočin sa 101.940 (866 evra), Alibunar sa 101.763 (865 evra), Kovin sa 101.568 (863 evra), Vrbas sa 101.323 (861 evro), Šid sa 100.822 (857 evra), Sombor sa 100.209 (852 evra) i Plandište sa 100.044 dinara (850 evra).

94.829 dinara (806 evra) medijalna zarada

Najniže prosečne zarade zabeležene su u Malom Iđošu, 93.548 dinara (795 evra), Baču, 93.845 (798 evra), Srbobranu, 94.414 (803 evra), Novom Bečeju, 94.436 (803 evra) i Adi, 95.023 dinara (808 evra). Ispod 100.000 dinara primali su i zaposleni u Odžacima, Čoki, Kanjiži, Beloj Crkvi, Titelu, Kovačici, Bačkom Petrovcu, Žitištu, Žablju, Apatinu, Kuli, Novom Kneževcu i Irigu.

(Dnevnik.rs/Dobrila Mlađenović)