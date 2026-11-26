Predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić potpisao je Odluku o raspisivanju izbora za predsednika Republike za 27. decembar i pozvao građane da glasaju.

Čupić je rekao da će odluka o izborima stupiti na snagu danom objavljivanjem u Službenom glasniku

Predsednički izbori moraju da budu raspisani najranije 60, a najkasnije 30 dana pre održavanja.

Bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić skratio je mandat i 27. septembra podneo ostavku, kako bi učestvovao na parlamentarnim izborima.

(RTS)