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26.11.2026
Predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić potpisao je Odluku o raspisivanju izbora za predsednika Republike za 27. decembar i pozvao građane da glasaju.
Čupić je rekao da će odluka o izborima stupiti na snagu danom objavljivanjem u Službenom glasniku
Predsednički izbori moraju da budu raspisani najranije 60, a najkasnije 30 dana pre održavanja.
Bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić skratio je mandat i 27. septembra podneo ostavku, kako bi učestvovao na parlamentarnim izborima.
(RTS)
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