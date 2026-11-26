IZAŠAO „PANČEVAC”: Na trafike po lokalni list!
21:04
26.11.2026
Humanitarna organizacija Lajflajn Čikago, koja više od tri decenije deluje pod pokroviteljstvom princeze Katarine, realizovala je novi projekat pomoći Osnovnoj školi „Sava Maksimović“ u Mramorku.
Zahvaljujući ovoj donaciji, kabinet za istoriju i geografiju u potpunosti je renoviran i opremljen novim školskim nameštajem, udžbenicima i nastavnim sredstvima.
Kompletno renoviranje i novi nameštaj
Sredstvima koje je obezbedila donatorka Nada Stivens izvedeni su građevinski i zanatski radovi u učionici – zidovi i plafon su omalterisani i okrečeni, radijatori su ofarbani, postavljena je nova podna obloga i ugrađena nova rasveta.
Pored građevinskih radova, istom donacijom kabinet je opremljen novim inventarom, koji obuhvata:
deset školskih klupa i dvadeset stolica,
nastavnički sto i stolicu,
belu tablu i dve oglasne table od plute,
dva ormara sa vratima.
Novi udžbenici i karte za nastavu i biblioteku
Uz podršku dobrotvora koji su svoje priloge uplatili u znak sećanja na Aleksandru Karlo Nolan, škola je dobila i nove police za knjige, 160 udžbenika, kao i osam velikih istorijskih i geografskih karata. Ovim je značajno obogaćen fond školske biblioteke, dok su učenici i nastavnici dobili savremenu literaturu za rad na časovima.
Ona je dodala da radost učenika zbog obnovljenog kabineta, novih knjiga i opreme najbolje pokazuje koliko ovakva pomoć znači lokalnoj zajednici i unapređenju uslova obrazovanja.
(Pančevac)