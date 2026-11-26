Humanitarna organizacija Lajflajn Čikago, koja više od tri decenije deluje pod pokroviteljstvom princeze Katarine, realizovala je novi projekat pomoći Osnovnoj školi „Sava Maksimović“ u Mramorku.

Zahvaljujući ovoj donaciji, kabinet za istoriju i geografiju u potpunosti je renoviran i opremljen novim školskim nameštajem, udžbenicima i nastavnim sredstvima.

Kompletno renoviranje i novi nameštaj

Sredstvima koje je obezbedila donatorka Nada Stivens izvedeni su građevinski i zanatski radovi u učionici – zidovi i plafon su omalterisani i okrečeni, radijatori su ofarbani, postavljena je nova podna obloga i ugrađena nova rasveta.

Pored građevinskih radova, istom donacijom kabinet je opremljen novim inventarom, koji obuhvata:

deset školskih klupa i dvadeset stolica,

nastavnički sto i stolicu,

belu tablu i dve oglasne table od plute,

dva ormara sa vratima.

Novi udžbenici i karte za nastavu i biblioteku

Uz podršku dobrotvora koji su svoje priloge uplatili u znak sećanja na Aleksandru Karlo Nolan, škola je dobila i nove police za knjige, 160 udžbenika, kao i osam velikih istorijskih i geografskih karata. Ovim je značajno obogaćen fond školske biblioteke, dok su učenici i nastavnici dobili savremenu literaturu za rad na časovima.

Direktorka Osnovne škole „Sava Maksimović“ Ljiljana Krničan zahvalila je donatorima na kontinuiranoj podršci ovoj obrazovnoj ustanovi.

„U ime svih učenika, nastavnika i zaposlenih u našoj školi, od srca zahvaljujem Nj. K. V. princezi Katarini, gospođi Nadi Stivens i svim donatorima koji su svoje priloge dali u znak sećanja na Aleksandru Karlo Nolan, na podršci našoj školi i brizi o našim učenicima. Ova donacija je za nas od neprocenjive vrednosti, jer nam obezbeđuje bolje uslove za nastavu, učenje i sticanje novih znanja“, poručila je Krničanova.

Ona je dodala da radost učenika zbog obnovljenog kabineta, novih knjiga i opreme najbolje pokazuje koliko ovakva pomoć znači lokalnoj zajednici i unapređenju uslova obrazovanja.

(Pančevac)