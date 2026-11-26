U Poljoprivrednoj školi „Vršac“ započeti su radovi na sanaciji Objekta 1 na stočarskom delu školske ekonomije, čija je vrednost procenjena na oko 2,5 miliona dinara bez PDV-a.

Reč je o zgradi površine približno 200 kvadratnih metara, izgrađenoj pedesetih godina prošlog veka, koja od podizanja do danas nije bila ozbiljnije obnavljana. Cilj ove investicije, koja je započeta 21. novembra, jeste vraćanje pune funkcionalnosti objektu i obezbeđivanje savremenih uslova za odvijanje praktične nastave.

Obim radova na rekonstrukciji

Planirana sanacija podrazumeva temeljnu obnovu konstrukcije i krova, a radovi obuhvataju:

uklanjanje postojećeg crepa, krovne konstrukcije i dotrajale drvene građe,

ojačavanje objekta izradom betonskih serklaža,

zidanje novih zabatnih zidova,

postavljanje nove metalne krovne konstrukcije,

pokrivanje objekta savremenim sendvič panelima.

Investicija iz sopstvenih prihoda

Iz ove obrazovne ustanove ističu da kompletnu realizaciju projekta – od izrade tehničke dokumentacije i prijave radova, preko same rekonstrukcije, do stručnog nadzora – finansira isključivo Poljoprivredna škola „Vršac“ iz sopstvenih sredstava, bez finansijske pomoći drugih institucija.

Kako navode u školi, ovo ulaganje predstavlja značajan korak u očuvanju školske imovine i unapređenju uslova za rad i učenje budućih generacija učenika.

(Pančevac/S.L)