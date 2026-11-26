Napredak medicine u poslednje dve decenije značajno je unapredio mogućnosti lečenja karcinoma prostate, mokraćne bešike, bubrega i testisa, ali u Srbiji i dalje nisu dostupne sve terapije koje predstavljaju savremeni standard za pojedine maligne bolesti.

Povodom novembra, meseca posvećenog muškom zdravlju, Udruženje pacijenata za borbu protiv raka bešike, prostate, bubrega i testisa „URO TAKT“ organizovalo je konferenciju „Kako se postaje šampion?“, sa ciljem da ukaže na važnost prevencije, ranog otkrivanja bolesti i izazove u lečenju. Pored lekara i pacijenata, na skupu je govorio pisac i novinar Vanja Bulić, dok se putem video-poruke obratio proslavljeni košarkaš Miroslav Mića Berić.

U Srbiji od karcinoma mokraćne bešike, prostate, bubrega i testisa godišnje oboli više od 6.000 ljudi, dok oko 2.500 pacijenata izgubi bitku sa ovim bolestima. Kao i u svetu, u našoj zemlji muškarci najčešće obolevaju od raka prostate, a zatim slede karcinomi mokraćne bešike, bubrega i testisa.

Rano otkrivanje i simptomi koje ne treba ignorisati

Direktor Klinike za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije prof. dr Zoran Džamić upozorio je da je rak mokraćne bešike agresivna bolest koja brzo napreduje i daje metastaze, zbog čega je pravovremena dijagnoza presudna.

„Krv u urinu predstavlja jasan signal da bi trebalo posumnjati na rak mokraćne bešike. Pa ipak, kad ljudi primete takvu promenu, obično budu u velikom strahu i ne traže lekarsku pomoć. Totalna hematurija, odnosno kompletno krvav urin je siguran znak koji može da ukaže na ovu bolest. Karakteristično je da se ovakav urin ne javlja svakodnevno, već povremeno, kod nekih osoba jednom u dva meseca. Izostanak bola je još jedan od razloga zbog kog pacijenti ne traže lekarsku pomoć“, istakao je prof. dr Džamić.

On je dodao da uvođenje nove kombinacije hemioterapije i imunoterapije na listu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) predstavlja važan pomak za obolele od raka bešike, ali da i dalje postoje potrebe za dodatnim opcijama, naročito kod uznapredovale i metastatske bolesti.

Govoreći o karcinomu prostate kao najčešćem malignom tumoru kod muškaraca, Džamić je naglasio da on u ranoj fazi nema specifične simptome, jer tegobe poput učestalog ili otežanog mokrenja mogu ukazivati i na dobroćudno uvećanje prostate. Zbog toga je preporučio muškarcima da nakon 40. godine redovno obavljaju urološke preglede i proveravaju vrednosti PSA markera.

Dostupnost inovativnih lekova i evropski standardi

Internista onkolog sa Klinike za onkologiju Kliničkog centra Niš doc. dr Vesna Stojanović objasnila je da su nove generacije hormonske, ciljane i imunoterapije donele duže preživljavanje i bolji kvalitet života pacijenata, ali da postoje razlike u odnosu na međunarodne preporuke.

„Od oktobra ove godine, pacijentima u Srbiji dostupna je nova kombinacija hemioterapije i imunoterapije za lečenje mišićno invazivnog karcinoma bešike, koja predstavlja važan iskorak u lečenju ove bolesti. Ipak, kada je reč o metastatskom karcinomu bešike, pojedine savremene terapijske mogućnosti koje preporučuju međunarodni vodiči još nisu standardno dostupne našim pacijentima“, navela je doc. dr Stojanović.

Prema njenim rečima, slična situacija je i kod metastatskog karcinoma bubrega, gde evropske preporuke u prvoj liniji lečenja podrazumevaju kombinaciju ciljane terapije i imunoterapije ili dve imunoterapije, dok je u Srbiji u toj fazi dostupna monoterapija ciljanom terapijom.

Sa druge strane, doc. dr Stojanović je istakla da se karcinom testisa najčešće javlja kod mlađih muškaraca i da uz pravovremenu dijagnozu i adekvatno lečenje stopa izlečenja dostiže i 95 odsto, zaključivši da je cilj da svaki pacijent dobije individualizovan pristup u skladu sa savremenim medicinskim vodičima.

(Pančevac)